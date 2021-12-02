«نتفليكس» تطلق الجزء الأخير من «لا كاسا دي بابيل» الجمعة

الممثل الإسباني ميغيل هيران خلال تقديم الجزء الأخير من مسلسل «لا كاسا دي بابيل» في مدريد، 30 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

تطرح «نتفليكس»، الجمعة، الحلقات الخمس الأخيرة من مسلسلها الإسباني الشهير «لا كاسا دي بابيل» الذي شرّع الباب أمام سيل من الإنتاجات الناجحة غير الناطقة بالإنجليزية على خدمات البث التدفقي.

وأصبح مسلسل التشويق الذي ابتكرته شبكة «أنتينا 3» الإسبانية الخاصة والمتمحور حول عمليات سرقة معقدة تنفذها عصابة لصوص محترفين، المسلسل الأكثر مشاهدة على «نتفليكس» بين الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية منذ طرحه على المنصة الأميركية العملاقة في ديسمبر 2017، وفق «فرانس برس».

حتى أن شخصيات اللصوص، وجميعهم لديهم أسماء رمزية من مدن في مختلف أنحاء العالم، جذبوا الجماهير في الولايات المتحدة التي لم تكن معتادة على متابعة الأعمال المدبلجة.

وحظي المسلسل بإشادة الكثير من النقاد والصحف حول العالم، بما فيها صحيفة «نيويورك تايمز» التي نوهت بالمسلسل وتحولاته وانعطافاته، ووصفته بأنه «رحلة ممتعة بكل معنى الكلمة».

وسرعان ما أصبح الزي الأحمر وأقنعة سلفادور دالي التي يضعها أعضاء العصابة المتمردة في المسلسل من الاكسسوارات الرائجة في جميع أنحاء العالم في الحفلات التنكرية والاحتجاجات بالشوارع.

وقالت أستاذة علوم الاتصال في جامعة «كاتالونيا المفتوحة» إلينا نيرا «هذا أول مسلسل باللغة غير الإنجليزية يتحول إلى ظاهرة عالمية».

وبفضل هذا النجاح، أدركت «نتفليكس» ومنافسوها «أنهم ليسوا بحاجة إلى إنتاج كل شيء في الولايات المتحدة» لاستقطاب جمهور عالمي، وفق نيرا.

وسرعان ما حققت «نتفليكس» نجاحات كبيرة إضافية مع مسلسلات أخرى بغير الإنجليزية، مثل المسلسل الفرنسي «لوبين» والمسلسل الدرامي الكوري الجنوبي «سكويد غايم» (لعبة الحبار) الذي أصبح هذا العام أكثر المسلسلات مشاهدة على المنصة على الإطلاق.

إدمان

ورغم أن سيناريو «لا كاسا دي بابيل» ليس «ثوريا»؛ فإنه يروي «قصة عالمية للغاية، عن الصراع بين الخير والشر.. برسائل حول قوة المرأة والصداقة الحميمة والحاجة إلى التمرد»، وفق نيرا. وأضافت الأستاذة الجامعية أن «لوبين» يتشارك الكثير من سمات «لا كاسا دي بابيل»، مثل تركيزه على لص له جانب «أخلاقي معين» و«ذكي للغاية».

وكان المسلسل الإسباني محظوظًا أيضًا لأن «نتفليكس» اشترت حقوقه بعد فترة وجيزة من إطلاق خدماتها في يناير 2016 في أكثر من 130 دولة، ما أعطى العمل انتشارًا طاول كل بلدان العالم تقريبًا باستثناء الصين.

وقال أستاذ الاتصال السمعي البصري في جامعة «نبارة» الإسبانية ألبرتو ناحوم غارسيا إن خوارزمية توصيات «نتفليكس» تعطي الأولوية لمسلسلات من قبيل «لا كاسا دي بابيل» لما لها من قدرات على جعل المشاهدين في حالة «إدمان» على الأحداث. وأضاف «حصل تضافر للعوامل الإيجابية في مرحلة أصبح خلالها التوزيع عالميًا أكثر».

وقالت نيرا إن المسلسل استفاد أيضًا من رغبة منصة البث التدفقي الأميركية العملاقة في الاستثمار بكثافة في الأعمال المدبلجة وإضافة ترجمات إلى برامجها بعشرات اللغات.