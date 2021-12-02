زوجة «عرّاب الموسيقى السوداء» قتلت خلال عملية سطو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 03:30 مساء
جاكلين وكلارنس أفانت في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، 18 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قُتِلت زوجة أحد أقطاب صناعة التسجيلات في الولايات المتحدة الملقب «عرّاب الموسيقى السوداء»، الأربعاء، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في حي راقٍ من مدينة بيفرلي هيلز قرب لوس أنجليس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضح موقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير أن جاكلين أفانت (81 عاما) قُتلت برصاص لص أطلق النار أيضًا على حارس، وفق «فرانس برس».

وكانت الضحية زوجة كلارنس أفانت، وهو وجه بارز في صناعة التسجيلات، حظي أداؤه المهني بإشادات من نجوم على غرار جاي زي وبي بي ديدي وبيبي فيس وحتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أميركية سابقة، وهي متزوجة من الرئيس التنفيذي لشركة «نتفليكس» تيد ساراندوس.

وأشار «تي إم زي» إلى أن عملية السطو نفذها لص واحد أو أكثر دخلوا عنوة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، منزل أفانت حيث وقعت الجريمة.

وأشارت شرطة بيفرلي هيلز إلى أن وحداتها وصلت بعيد الساعة الثانية فجرًا إلى موقع الجريمة و«عثرت على ضحية أصيبت بطلق ناري».

وأضاف البيان: «لم يكن المشتبه به أو المشتبه بهم في المكان. ونقل مسعفو بيفرلي هيلز الضحية إلى مستشفى محلي، لكنها يا للأسف ما لبثت أن فارقت الحياة».

أما الزوج كلارنس أفانت (90 عامًا) فلم يُصب بأذى.

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