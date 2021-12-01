القائمة الكاملة لأبطال «سوشيال» للمخرج رؤوف عبدالعزيز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 04:05 مساء
المخرج رؤوف عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «سوشيال» بطولة الفنان أحمد زاهر وتأليف محمد جلال.

وكشفت الشركة المنتجة القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرّر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلى أحمد زاهر كلٌ من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم.

مسلسل «سوشيال» تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

من ناحية أخرى، انتهى رؤوف عبدالعزيز، من تصوير فيلم «الباب الأخضر»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعكف خلال الفترة الحالية على الانتهاء من المراحل النهائية للمونتاج، كي يصبح الفيلم جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبدالعزيز، كان مسلسل «الطاووس»، الذي عُرض رمضان الماضي وشارك في بطولته جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل.

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