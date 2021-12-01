بدء التحضيرات للدورة 23 من مهرجان «الإسماعيلية»

إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» مع عدد من المسؤولين بالإسماعيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

أجرت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة»، الثلاثاء، عدة لقاءات مع عددٍ من مسؤولي قناة السويس لإجراء التحضيرات اللازمة لإقامة الدورة الثالثة والعشرين المقرَّر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022.

والتقت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية، اللواء وسام الدياسطي مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد شقيديف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون الطلاب، وذلك للتنسيق حول إقامة الدورة المقبلة ومناقشة سُبل التعاون فيما بين الهيئة والجامعة والمهرجان.

وبدأ المهرجان استقبال الأفلام المقرَّر مشاركتها في الدورة الـ23 لمهرجان «الإسماعيلية» عبر موقع الرسمي من هنا، على أن يتم غلق الباب 10 يناير 2022.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.