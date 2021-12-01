بدء التحضيرات للدورة 23 من مهرجان «الإسماعيلية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 03:00 مساء
إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» مع عدد من المسؤولين بالإسماعيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

أجرت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة»، الثلاثاء، عدة لقاءات مع عددٍ من مسؤولي قناة السويس لإجراء التحضيرات اللازمة لإقامة الدورة الثالثة والعشرين المقرَّر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022.

والتقت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية، اللواء وسام الدياسطي مستشار رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد شقيديف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون الطلاب، وذلك للتنسيق حول إقامة الدورة المقبلة ومناقشة سُبل التعاون فيما بين الهيئة والجامعة والمهرجان.

وبدأ المهرجان استقبال الأفلام المقرَّر مشاركتها في الدورة الـ23 لمهرجان «الإسماعيلية» عبر موقع الرسمي من هنا، على أن يتم غلق الباب 10 يناير 2022.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
رياضة محلية
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت.. مباراة «النصر 2-0 التحدي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
عربى
كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز
رياضة محلية
انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من سوبارو