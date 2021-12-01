«أطياف» التونسي ضمن عروض مهرجان «القاهرة السينمائي» الأربعاء

مشهد من فيلم «أطياف» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستمر فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» لليوم السادس على التوالي، بعرض مجموعة مجموعة من الأفلام في مختلف المسابقات، منها الفيلم التونسي «أطياف» الذي يعرض للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».

«أطياف» من إخراج مهدي هميلي، وتدور أحداثه في تونس العاصمة، بعد سجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.

وللمرة الأولى أيضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض الفيلم الكوري «انطوائيون» من إخراج هونغ سيونغ يونن وذلك ضمن المسابقة الدولية، وخلال أحداثه تعيد امرأة انطوائية تقييم وجودها المنعزل بعد وفاة جارها بمفرده في شقته.

وضمن المسابقة الدولية، وفي عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض الفيلم الفرنسي «رقيق» من إخراج صمويل ثيس. وتدور أحداثه بعد تغير الأمور في حياة جوني البالغ من العمر عشر سنوات عندما يتولى مدرس جديد حديث العهد بالمدينة الكبيرة فصله في المدرسة، يؤمن السيد أدامسكي بجوني، ويريد أن يفتح له عالما جديدا، والمعلم الشاب المثقف يثير أيضًا اهتمام الصبي.

أرض الأحلام

وللمرة الأولى في أفريقيا، يعرض الفيلم الأميركي «أرض الأحلام» ضمن قسم العروض الخاصة، وهو من إخراج شيرين نشأت، وشجاع عزاري. تدور الأحداث حول سيمين مهاجر إيراني، تعمل في مكتب الإحصاء الأميركي الذي بدأ برنامجًا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عروض منتصف الليل، يعرض فيلم «أريساكا» من الفليبين، من إخراج ميخائيل ريد. أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة، نتابع ضابطة الشركة التي تحاول أن تنجو بحياتها من موت محقق بعد أن تتحول مهمة عادية لنقل سجين إلى مأساة يقتل فيها جميع زملائها في المهمة على يد مجموعة أخرى من الضباط الفاسدين.

وضمن عروض منتصف الليل أيضًا، يعرض الفيلم النمساوي «المناطق النائية» من إخراج ستيفان روزوفيتسكي. أحداثه تدور في فيينا العام 1920، بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية، يعود بيتر بيرج إلى وطنه، بعد سنوات من الأسر، لكن فيينا التي عاد إليها لا تشبه المكان الذي عرفه، من قبل، عندما يكتشف أن رفاقه قد قتلوا بوحشية فيقرر تقديم القاتل المتسلسل إلى العدالة.

مشهد من فيلم «المناطق النائية» (خاص لـ بوابة الوسط)