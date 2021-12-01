«أطياف» التونسي ضمن عروض مهرجان «القاهرة السينمائي» الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:37 مساء
مشهد من فيلم «أطياف» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستمر فعاليات مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» لليوم السادس على التوالي، بعرض مجموعة مجموعة من الأفلام في مختلف المسابقات، منها الفيلم التونسي «أطياف» الذي يعرض للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية».

«أطياف» من إخراج مهدي هميلي، وتدور أحداثه في تونس العاصمة، بعد سجن آمال على خلفية اتهامها بالزنا، وبعد إطلاق سراحها تبدأ في رحلة البحث عن ابنها الوحيد مؤمن لاعب كرة القدم، تأخذها الرحلة إلى أحشاء المدينة، محاولة العثور على ما فقدته من ذاتها والتصالح مع مجتمع عنيف ومتطرف.

وللمرة الأولى أيضًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض الفيلم الكوري «انطوائيون» من إخراج هونغ سيونغ يونن وذلك ضمن المسابقة الدولية، وخلال أحداثه تعيد امرأة انطوائية تقييم وجودها المنعزل بعد وفاة جارها بمفرده في شقته.

وضمن المسابقة الدولية، وفي عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض الفيلم الفرنسي «رقيق» من إخراج صمويل ثيس. وتدور أحداثه بعد تغير الأمور في حياة جوني البالغ من العمر عشر سنوات عندما يتولى مدرس جديد حديث العهد بالمدينة الكبيرة فصله في المدرسة، يؤمن السيد أدامسكي بجوني، ويريد أن يفتح له عالما جديدا، والمعلم الشاب المثقف يثير أيضًا اهتمام الصبي.

أرض الأحلام
وللمرة الأولى في أفريقيا، يعرض الفيلم الأميركي «أرض الأحلام» ضمن قسم العروض الخاصة، وهو من إخراج شيرين نشأت، وشجاع عزاري. تدور الأحداث حول سيمين مهاجر إيراني، تعمل في مكتب الإحصاء الأميركي الذي بدأ برنامجًا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عروض منتصف الليل، يعرض فيلم «أريساكا» من الفليبين، من إخراج ميخائيل ريد. أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة، نتابع ضابطة الشركة التي تحاول أن تنجو بحياتها من موت محقق بعد أن تتحول مهمة عادية لنقل سجين إلى مأساة يقتل فيها جميع زملائها في المهمة على يد مجموعة أخرى من الضباط الفاسدين.

وضمن عروض منتصف الليل أيضًا، يعرض الفيلم النمساوي «المناطق النائية» من إخراج ستيفان روزوفيتسكي. أحداثه تدور في فيينا العام 1920، بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية، يعود بيتر بيرج إلى وطنه، بعد سنوات من الأسر، لكن فيينا التي عاد إليها لا تشبه المكان الذي عرفه، من قبل، عندما يكتشف أن رفاقه قد قتلوا بوحشية فيقرر تقديم القاتل المتسلسل إلى العدالة.

مشهد من فيلم «المناطق النائية» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
رياضة محلية
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت.. مباراة «النصر 2-0 التحدي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
عربى
كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز
رياضة محلية
انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من سوبارو