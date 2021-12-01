جاسمين طه تحاور هند صبري في «القاهرة السينمائي»

الندوة تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعقد، الأربعاء، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري.

الجلسة تحمل عنوان «لأنها أبدعت»، وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع منصة «نتفليكس» العالمية.

ومن المقرَّر أن تحاور هند خلال الجلسة الإعلامية المصرية جاسمين طه، وذلك في دار الأوبرا المصرية.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجّل ضمن الفئة «A» في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).