«غوتشي» تتهم «ريدلي سكوت» بالإساءة

المغنية والممثلة الأميركية ليدي غاغا على السجادة الحمراء قبل العرض الأول لفيلم «هاوس أوف غوتشي» في 13 نوفمبر 2021 في مدينة ميلانو الإيطالية (أ ف ب)

يرى ورثة دار «غوتشي» الإيطالية أن فيلم ريدلي سكوت «هاوس أوف غوتشي» أساء إلى أفراد الأسرة، فهددوا بمقاضاة صناع العمل.

واستند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم في إيطاليا، خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو اغتيال ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية (يؤدي دوره الممثل آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني (ليدي غاغا)، وفق «فرانس برس».

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو غوتشي (1905-1990)، نصّت على أن «عائلة غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها» وكذلك سمعة أقربائها.

وشددت الرسالة على أن ورثة غوتشي تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني «كضحية»، مع أنها «أُدينَت بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي».

كذلك أسفت لتصوير ألدو غوتشي وأقاربه على أنهم «مثيرو شغب جاهلون ولا يهمهم العالم من حولهم».

و«هاوس أوف غوتشي» هو أحدث أعمال البريطاني ريدلي سكوت (83 عامًا) الذي حُفرت افلامه في ذاكرة الجمهور وباتت محطات سينمائية مهمة، ومن أبرزها «ثيلما أند لويز» «غلادياتور» و«إيليين» و«بلايد رانر».

ولم تعد لعائلة غوتشي علاقة بالدار منذ تسعينيات القرن العشرين، إذ باتت المؤسسة جزءًا من مجموعة «كيرينغ» برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا-هنري بينو.