«غوتشي» تتهم «ريدلي سكوت» بالإساءة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 10:43 صباحا
المغنية والممثلة الأميركية ليدي غاغا على السجادة الحمراء قبل العرض الأول لفيلم «هاوس أوف غوتشي» في 13 نوفمبر 2021 في مدينة ميلانو الإيطالية (أ ف ب)

يرى ورثة دار «غوتشي» الإيطالية أن فيلم ريدلي سكوت «هاوس أوف غوتشي» أساء إلى أفراد الأسرة، فهددوا بمقاضاة صناع العمل.

واستند سكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار الجرائم في إيطاليا، خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو اغتيال ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية (يؤدي دوره الممثل آدم درايفر)، بتدبير من زوجته السابقة باتريزيا ريجاني (ليدي غاغا)، وفق «فرانس برس».

ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة من ورثة ألدو غوتشي (1905-1990)، نصّت على أن «عائلة غوتشي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي مبادرة لحماية اسمها وصورتها» وكذلك سمعة أقربائها.

وشددت الرسالة على أن ورثة غوتشي تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني «كضحية»، مع أنها «أُدينَت بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي».

كذلك أسفت لتصوير ألدو غوتشي وأقاربه على أنهم «مثيرو شغب جاهلون ولا يهمهم العالم من حولهم».

و«هاوس أوف غوتشي» هو أحدث أعمال البريطاني ريدلي سكوت (83 عامًا) الذي حُفرت افلامه في ذاكرة الجمهور وباتت محطات سينمائية مهمة، ومن أبرزها «ثيلما أند لويز» «غلادياتور» و«إيليين» و«بلايد رانر».

ولم تعد لعائلة غوتشي علاقة بالدار منذ تسعينيات القرن العشرين، إذ باتت المؤسسة جزءًا من مجموعة «كيرينغ» برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا-هنري بينو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
رياضة محلية
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت.. مباراة «النصر 2-0 التحدي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
عربى
كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز
رياضة محلية
انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من سوبارو