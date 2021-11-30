«القاهرة السينمائي» يعرض «سبعة كلاب» للمرة الأولى عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 04:05 مساء
عرض فيلم «سبعة كلاب» للمرة الأولى عالميا في إطار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض للمرة الأولى عالميًا، اليوم الثلاثاء، الفيلم الروائي «سبعة كلاب»، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «سبعة كلاب» هو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج رودريجو جيريرو، وإنتاج الأرجنتين.

أحداث الفيلم تدور حول إرنستو الذي يعيش مع كلابه السبعة في مبنى سكني في مدينة قرطبة بالأرجنتين. يرتب جيرانه جلسة وساطة ويحثونه على إخراج حيواناته الأليفة من الشقة. في حين أن إرنستو لا يريد العيش دون كلابه ولا يمكنه تحمل تكاليف الانتقال إلى مكان آخر.

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يُعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير، ومن المقرّر أن تعقبه مناقشة، فيما سيكون العرض الثاني غدًا الأربعاء في الساعة الـ(9:30) مساء، في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرّر أن تستمر حتى ٥ ديسمبر.

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