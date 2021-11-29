«إنكانتو» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 05:04 مساء
الممثل والملحن الأميركي لين مانويل ميراندا في العرض الأول لفيلم «إنكانتو» في لوس أنجليس في 3 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، الأحد، تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد «إنكانتو» من «ديزني» إيرادات شباك تذاكر صالات السينما في أميركا الشمالية فور إطلاقه.

وهذا الفيلم الذي يتمحور على مغامرات المراهقة العادية ميرابيل المولودة في عائلة وسط جبال كولومبيا يتمتع كل فرد فيها بقوى سحرية، حصد 27 مليون دولار على مدى ثلاثة أيام، و40.3 مليون منذ إطلاقه الأربعاء، عشية عيد الشكر، أحد أكثر أيام العطلات شعبية لدى الأميركيين، وفق «فرانس برس».

أما صيادو الأشباح في «غوستاباسترز: أفترلايف» الذين يتمتعون هم أيضًا بقوى خارقة ولكن من نوع آخر، أقل سحرًا، فتراجعوا إلى المركز الثاني في الترتيب، إذ بلغت إيرادات الفيلم 24.5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، في الأسبوع الثاني لعرضه على الشاشات الأميركية الشمالية.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «هاوس أوف غوتشي» للمخرج ريدلي سكوت، إذ حقق 14.2 مليون دولار في الأسبوع الأول لطرحه. ويتناول هذا الفيلم الذي تمتزج فيه قصص الحب والمجد والخيانة، قصة جريمة قتل ماوريتسيو غوتشي، وريث دار الأزياء الإيطالية الراقية، بتدبير من زوجته باتريتزيا ريجاني التي تؤدي دورها المغنية ليدي غاغا.

وبقي فيلم «إيترنلز»، أحدث إنتاجات «ديزني» من عالم «مارفل، بين أفلام القمة، إذ احتل المركز الرابع محققًا 7.9 مليون دولار في أسبوعه الرابع، مما رفع إجمالي إيراداته حتى الآن إلى 150.6 مليون دولار.

ووصلت إلى 5.3 مليون دولار إيرادات الأسبوع الأول لعرض فيلم «ريزيدنت إيفل: ولكام تو رانكون سيتي»، وهو الجزء السابع من السلسلة، ويتناول لعبة فيديو مليئة بالجثث المتحركة (الزومبي).

وفي ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:
6- «كليفورد ذي بيغ ريد دوغ» (4.9 ملايين دولار).

7- «كينغ ريتشارد» (3.3 ملايين دولار)

8- «ديون» (2.2 مليون دولار).

9- «نو تايم تو داي» (1.8 مليون دولار).

10- «فينوم: لت ذير بي كارندج» (1.6 مليون دولار).

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