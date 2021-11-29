الشناوي يحاور كريم عبد العزيز في «مهرجان القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 03:08 مساء
كريم عبدالعزيز، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)

يُعقد ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، حوار مفتوح مع الفنان كريم عبد العزيز، المكرَّم بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية.

ومن المقرّر أن يناقشه خلال الجلسة الحوارية التي ستعقد في الفترة من من(13:00) إلى (15:00)، بدار الأوبرا المصرية، الناقد الفني طارق الشناوي، وستكون المناقشة متاحة للجمهور العام.

النجم كريم عبد العزيز، هو نجل المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفني لم يكن أمرًا غريبًا عليه، إذ أنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده، وبعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج العام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى التمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل «امرأة من زمن الحب»، الذي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، العام 1998.

توالت عليه الأعمال بعد ذلك، وحظي بفرصة التمثيل بجانب الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، من خلال فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» (1998)، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجومًا في وقتنا الحالي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في فيلم «عبود على الحدود»، الذي أخرجه شريف عرفة العام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.

عمله في المجال الفني لم يقتصر على السينما والتلفزيون فقط، وإنما وقف أيضًا على خشبة المسرح من خلال المسرحية الشبابية حينها «حكيم عيون» العام 2001، الذي يُعد عام الحظ بالنسبة له، إذ أنه بدأ مرحلة جديدة من مشواره كان فيها بطلا لجميع الأعمال التي توالت بعد ذلك والتي حققت نجاحًا وصدى لدى الجمهور.

ورغم أنه مُقل في الدراما التلفزيونية، إلا أن أعماله كانت ناجحة أيضًا، أحدثها هو «الاختيار 2» في موسم رمضان 2021.

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