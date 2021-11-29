تسليم جائزة «زكي عمر» لشعر العامية.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 12:19 مساء
الشاعر الراحل زكي عمر (أرشيفية: الإنترنت)

يُقيم منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع، الثلاثاء، حفلاً لتسليم جائزة الشاعر زكي عمر (1938 - 1986) للفائزين بها.

يقام الحفل، الذي يقدمه الكاتب أمل سالم، عند السادسة والنصف مساءً، بوسط القاهرة، في مقر «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» لتسليم جائزة شعر العامية التي تحمل اسمه فى نسختها الأولى (دورة نوفمبر 2021) بحضور نخبة كبيرة من قادة الفكر والثقافة والفن والإبداع، من مصر والوطن العربي، الذين تصادف وجودهم بالقاهرة في هذه الأيام.

وكذلك في حضور العديد من الشعراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين، للمشاركة في حضور توزيع جوائز المسابقة على الفائزين وهم: المركز الأول: محمد زايد. المركز الثاني: تيّام الشافعي. المركز الثالث: هناء الوصيف، وكذلك منح شهادات التقدير إلى الشعراء السبعة الذين وصلوا للقائمة النهائية وهم: محمد روبي ومحمود إبراهيم ومي سيد وعبد الرحمن بخيت وأحمد سالم وأحمد عبد الرحمن وإيمان أحمد.

يلقي كلمة الحزب الكاتب السياسي والمسرحي محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، وكلمة الأمانة العامة للجائزة يلقيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، وكلمة منتدى المستقبل للفكر والإبداع يلقيها الدكتور يسري عبدالله الناقد الأدبي، وكلمة أسرة الشاعر زكي عمر تلقيها ابنته الدكتورة أمل زكي عمر.

يأتي ذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء للجائزة ومجلسها الاستشاري: الدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق والباحث محمد الهادي، والشاعر محمد الشربيني، والشاعر نور سليمان، والشاعر عوض الشيخ، والشاعر عبده الزراع، والكاتب خيري حسن، وكذلك لجنة التحكيم: الدكتورة شيرين العدوي، والشاعرة عزة رياض والشاعرة رشا الفوال والشاعر أحمد شعبان، والشاعر شريف صلاح.

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