تسليم جائزة «زكي عمر» لشعر العامية.. الثلاثاء

يُقيم منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع، الثلاثاء، حفلاً لتسليم جائزة الشاعر زكي عمر (1938 - 1986) للفائزين بها.
يقام الحفل، الذي يقدمه الكاتب أمل سالم، عند السادسة والنصف مساءً، بوسط القاهرة، في مقر «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي» لتسليم جائزة شعر العامية التي تحمل اسمه فى نسختها الأولى (دورة نوفمبر 2021) بحضور نخبة كبيرة من قادة الفكر والثقافة والفن والإبداع، من مصر والوطن العربي، الذين تصادف وجودهم بالقاهرة في هذه الأيام.
وكذلك في حضور العديد من الشعراء والكتاب والصحفيين والإعلاميين، للمشاركة في حضور توزيع جوائز المسابقة على الفائزين وهم: المركز الأول: محمد زايد. المركز الثاني: تيّام الشافعي. المركز الثالث: هناء الوصيف، وكذلك منح شهادات التقدير إلى الشعراء السبعة الذين وصلوا للقائمة النهائية وهم: محمد روبي ومحمود إبراهيم ومي سيد وعبد الرحمن بخيت وأحمد سالم وأحمد عبد الرحمن وإيمان أحمد.
يلقي كلمة الحزب الكاتب السياسي والمسرحي محمد فرج الأمين العام المساعد للحزب، وكلمة الأمانة العامة للجائزة يلقيها الشاعر والناقد شعبان يوسف، وكلمة منتدى المستقبل للفكر والإبداع يلقيها الدكتور يسري عبدالله الناقد الأدبي، وكلمة أسرة الشاعر زكي عمر تلقيها ابنته الدكتورة أمل زكي عمر.
يأتي ذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء للجائزة ومجلسها الاستشاري: الدكتور محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق والباحث محمد الهادي، والشاعر محمد الشربيني، والشاعر نور سليمان، والشاعر عوض الشيخ، والشاعر عبده الزراع، والكاتب خيري حسن، وكذلك لجنة التحكيم: الدكتورة شيرين العدوي، والشاعرة عزة رياض والشاعرة رشا الفوال والشاعر أحمد شعبان، والشاعر شريف صلاح.