الموت يغيب الكاتبة الإسبانية ألمودينا غرانديز

الكاتبة الإسبانية ألمودينا غرانديز في الرابع من يوليو 2000 في مدريد (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، وفاة الكاتبة والصحفية الإسبانية، ألمودينا غرانديز، السبت عن 61 عامًا.

ووصف الراحلة، التي دخلت عالم الشهرة بفضل رواية إباحية بأنها من «الكتّاب المرجعيين لعصرنا»، وكانت غرانديز أعلنت في أكتوبر الفائت أنها تعاني مرض السرطان، وفق «فرانس برس».

وكتب رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز عبر «تويتر»: «نفقد إحدى الكتّاب المرجعيين في عصرنا. لقد كانت ملتزمة وشجاعة وروت تاريخنا الحديث بوجهة نظر تقدمية. ستظل ذكراك وعملك معنا دائمًا، ألمودينا غرانديز».

كذلك كتب معهد سيرفانتس الذي استضافها مرات عدة في بلدان عدة، عبر «تويتر»: «نوجه تحية وداع ثقيلة إلى ألمودينا غرانديز، الراوية الأساسية في الأدب الإسباني التي غادرتنا باكرًا جدًّا. صورت ألمودينا غرانديز تاريخنا الحديث ببراعة وأعطت صوتًا لمن ليس لهم صوت».

وصنعت غرانديز المولودة في مدريد العام 1960، اسمًا لنفسها من خلال رواية إباحية أثارت فضيحة العام 1989 بعنوان «لاس إيداديس دي لولو» التي اقتُبست على الشاشة وترجمت إلى لغات عدة.

ثم نشرت غرانديز العام 1991 كتابًا من نوع مختلف تمامًا بعنوان «تي ياماري فييرنيس»، وهي قصة حب بين أشخاص مهمشين في مجتمع مناوئ لهم في مدريد، ثم طرحت العام 1994 كتاب «مالينا إيس أون نومبره دي تانغو»، وهي رواية شهيرة تناولت فيها غرانديز أحد مواضيعها المفضلة: شابة متمردة تكافح من أجل تحقيق مكان لها في العالم بمواجهة الأعراف الاجتماعية.

والعام 2010، شرعت في مشروع أدبي طموح من ستة مجلدات تحدثت فيها عن السنوات التي تلت الحرب الأهلية في إسبانيا.

وهي كانت تكتب بانتظام مقالات افتتاحية في جريدة «إل باييس» اليومية الواسعة الانتشار، وفي منتصف الشهر الفائت، كتبت غرانديز عن تشخيص إصابتها بسرطان قاتل.

وقالت: «كان عليّ أن أكتب مقالات معقدة للغاية في حياتي. لكن لا شيء مما كتبته يشبه هذا المقال».

وكانت غرانديز ناشطة في مجالات مختلفة، بينها قضايا النساء أو مساعدة المهاجرين، كما دافعت العام 2010 عن القاضي غارزون المتهم بالرغبة في التحقيق في جرائم صدر عفو عنها خلال حكم فرانكو الديكتاتوري، ووقَّعت لهذه الغاية بيانًا مع المخرج بيدرو ألمودوفار والشاعر الشيوعي ماركوس آنا.