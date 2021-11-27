افتتاح معرض الكتاب بجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 27 نوفمبر 2021, 02:30 مساء
وزير الدولة لشؤون المهجَّرين أحمد المحجوب يفتتح معرض الكتاب 2021 بجامعة سرت (بوابة الوسط)

افتتح وزير الدولة لشؤون المهجَّرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية د. أحمد المحجوب أبوخزام، السبت، بجامعة سرت معرض الكتاب 2021 الذي تنظمه الجامعة تحت شعار «أشرعة المعرفة».

ويشارك في المعرض 31 ناشرًا بين جامعات ودور للنشر والطباعة، ووزارة الثقافة ومجلس الثقافة العام، وبما يزيد على عشرة آلاف عنوان.

وحضر حفل افتتاح المعرض، الذي يستمر أسبوعًا، رئيس جامعة سرت د. سليمان الشاطر، ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والكاتب العام بالجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من مدراء المكاتب سرت ومندوبي دور النشر والمثقفين.

وتجول الوزير رفقة بعض المسؤولين في أجنحة المعرض، معبرًا عن سعادته «بهذا الإنجاز الذي يضاف لجامعة سرت ويهدف لتحقيق جملة من النقاط، التي من شأنها زيادة الدفع بعجلة التقدم العلمي داخل الجامعة وداخل مدينة سرت».

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