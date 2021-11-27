«المسابقة الرسمية» يفتتح فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:03 مساء
فيلم «المسابقة الرسمية» الإسباني - الأرجنتيني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يفتتح الفيلم الروائي «المسابقة الرسمية»، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

فيلم «المسابقة الرسمية» من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، وإنتاج دولتي إسبانيا والأرجنتين، ومن المقرر أن يعُرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم في تمام الساعة الـ 12:30 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك على مدار 114 دقيقة، تعقبها مناقشة مع صُنَّاع العمل.

أحداث الفيلم تدور حول ملياردير، يبحث بعد بلوغه سن الثمانين عن وسيلة ليخلد بها اسمه، ويقررصناعة فيلم سينمائي لذا يقوم بالتعاقد مع المخرجة الشهيرة لولا كيوفاس، والنجم فيلكس ريفيرو والممثل إيفان توريس.

صناعة السينما
يتناول الفيلم عناصر مهمة في الصناعة من بينها شباك التذاكر، والموضوعات الأكثر تداولًا في السينما ودور العرض، وتوزيع الجوائز، والفنانين الذين يضعون أنفسهم في مكانة مبالغ فيها، هذا بخلاف تقديمه نظرة ساخرة على حال صناعة السينما، ويثير تساؤلات حول العوامل التي تدفع الفنانين للقيام بأعمال فنية، وهوس البعض منهم بالاهتمام بصورتهم إلى حد الغرور.

يشار إلى أن ماريانو كوهن، هو مخرج وكاتب ومنتج سينمائي، بدأ حياته المهنية في فن الفيديو والسينما التجربية والتلفزيون، وصنع عشرات الأفلام، التي حصل من خلالها على أكثر من 30 جائزة دولية، من بينها «الرجل في المنزل المجاور»، و«المواطن المتميز»، و«4X 4»، و«المسابقة الرسمية».

جاستون دوبرات، مخرج وكاتب ومنتج سينمائي، بدأ حياته المهنية في فن الفيديو والسينما التجربية والتلفزيون، وحصل هو أيضًا على أكثر من 30 جائزة دولية، من خلال عشرات الأفلام التي صنعها، من بينها «الرجل في المنزل المجاور»، «المواطن المتميز»، «تحفتي الفنية»، و»المسابقة الرسمية».

مهرجان القاهرة السينمائي
تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تعلن تطعيم 100% من سكانها بالجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»
عربى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
منظمة الصحة تصف المتحور الأفريقي الجديد بـ«المقلق» وتسميه «أوميكرون»
دولى
ريال مدريد يهدف لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مواجهة إشبيلية
رياضة عالمية
إيطاليا في طريق البرتغال بالملحق الأوروبي لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
«ناتو» يحذر روسيا من «دفع الثمن» حال هاجمت أوكرانيا
دولى
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
أوروبا تسجل أول إصابة بالمتحور الجديد لكورونا في بلجيكا
دولى
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
أسبوع حافل بالأهداف والأحداث في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
بريطانيا تمنع دخول القادمين من 6 دول أفريقية بسبب متحور «كورونا»
دولى
في العدد 314 لجريدة «الوسط»: مفاجأة كوبيش.. ودعم شعبي ودولي لانتخابات الرئاسة
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
عودة محمد خالد الغويل ومحمد الشريف إلى السباق الرئاسي
ليبيا
«صوتك مستقبلك».. حافلات تجوب شوارع طرابلس للتوعية بالمشاركة الانتخابية
ليبيا
مانشستر يونايتد يتفق مع مدربه الجديد
رياضة عالمية
الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة تعتزم استكمال مشروع الـ5 آلاف وحدة سكنية في ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد