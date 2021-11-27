انطلاق الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

نيللي وسمير صبري، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)

انطلق مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الجمعة، في دورته الـ43، في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور كثيف من نجوم الفن وصُنَّاع السينما من مصر والدول العربية والعالم، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

بدأ الحفل بفقرة كوميدية، جمعت بين الفنان خالد الصاوي والفنان الشاب علي ربيع، عن دور السينما في دعم ثقافة الاختلاف.

وفي كلمته، أكد رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، على أن الدعم والتشجيع الذي تلقاه على مدار سنوات رئاسته للمهرجان كان دافعًا كبيرًا له للتطوير دورة تلو أخرى، وأضاف أن المهرجانات الفنية ونجوم الفن والأدباء هم قوى مصر الناعمة، وذلك قبل أن يتم عرض مقطع فيديو تم من خلاله استعراض صور أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية، من بينهم سهير البابلي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، والسيناريست وحيد حامد.

مهرجان القاهرة

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعم الدولة الدائم للثقافة والفنون، واعتزازها بالمكانة التي وصل إليها مهرجان القاهرة باعتباره المهرجان العربي الوحيد المصنف ضمن مهرجانات الفئة الأولى من الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

وبعد الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، صعد المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، الذي أعرب عن خجله من مرور العمر به دون أن يكون قد زار مصر من قبل، وأن هذه هي المرة الأولى له، متمنيًا ألا تكون الأخيرة. وأضاف إمير أن الفيلم هو الوسيلة الأفضل لوقف الوقت والسفر إلى عوالم أخرى، متمنيًا دورة ناجحة للمهرجان. وأعقب ذلك عزف الموسيقار الكبير هاني شنودة، للحن أغنية «سينما الحياة» التي غنتها الفنانة هند عبدالحليم.

كريم عبدالعزيز

صعدت بعد ذلك النجمة منى زكي على المسرح لتسليم جائزة فاتن حمامة للتميز إلى النجم كريم عبدالعزيز، مؤكدة على قوة العلاقة بينهما منذ أول أعمالهما معًا. ووجه كريم الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، ووالدته التي لم تحضر لظروف خارجة عن إرادتها، وزوجته التي تحملته 15 عامًا، معربًا عن سعادته بالجائزة لثلاثة أسباب أولها أن التكريم من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وثاني الأسباب هو أن الجائزة تحمل اسم النجمة الراحلة فاتن حمامة، ومؤكدًا على فخره بحمله لهذه الجائزة، وثالثًا هو أن من قدم له الجائزة رفيقة مشواره منى زكي، الصديقة والأخت.

وبعدها، صعد النجم سمير صبري لتقديم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر إلى النجمة الكبيرة نيللي، حيث استعاد معها عددًا من الذكريات التي جمعته بها على مدار مشوارهما المهني، وأعربت نيللي عن سعادتها بهذا التكريم لأنه يأتي من «القاهرة السينمائي».

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

كريم عبدالعزيز، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)

داليا البحيري، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)

نور، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة االوسط)