سالم أبوظهير ينشر كتابا جديدا على منصة «كيندل»

كتاب «تدوينات على جدار فبراير» متاح على منصة كيندل (الإنترنت)

في ثاني تجربة «إلكترونية» له، نشر الكاتب الصحفي سالم أبوظهير كتابه «تدوينات على جدار فبراير»، على منصة «كيندل» للنشر الإلكتروني.

واحتوى الكتاب «100» تدوينة تناولت مختلف مناحي المجتمع الليبي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،خلال فترة العشر سنوات الأولى من عمر ثورة السابع عشر من فبراير.

عدد صفحات الكتاب «276» صفحة، مع لوحة تشكيلية بإمضاء الفنان الراحل رضوان أبوشويشة، وقسَّم المؤلف الكتاب إلى عشرة فصول.

وتناول الفصل الأول قضايا تتعلق بالمصالحة الوطنية والدستور، والفصل الثاني تضمن تدوينات تتعلق بثورة فبراير وسُبل بناء دولة القانون والمؤسسات فيها، فيما قدم الفصل الثالث تقارير إخبارية متنوعة قدمت تفصيلًا واستعراضًا دقيقًا لعدد من الظواهر والأحداث في ليبيا خلال تلك الفترة.

طالع: كتاب جديد حول «الخطاب الديني والشأن السياسي الليبي»

أمّا الفصل الرابع وعنوانه «حدث فقط في ليبيا»، فاستعرض المؤلف فيه عددًا من الظواهر السلبية والإيجابية التي برزت في ليبيا خلال الفترة المشار إليها، وفي الفصل الخامس مقالات عن «معمر القذافي»، تطرقت لجوانب متنوعة عن حياته، وعن علاقته وكيفية تعامله وتعاطيه مع أحداث ثورة فبراير.

وفيما تناول الفصل السادس ظاهرتي «الفساد وتهريب وتعاطي المخدرات»، تناول الفصل السابع قضايا القتل والاغتيالات تحت عنوان «من يقتل فينا؟».

وتناول الفصل الثامن، مقالات تناولت قضايا «الصحافة والإعلام»، وتطرق الفصل التاسع لقضايا حقوق الإنسان في فبراير، أمّا الفصل العاشر وعنوانه «علم نفس فبراير» فقد تناول واقع وحال المواطن الليبي من منظور نفسي.

سالم أبوظهير (الإنترنت)