صناع فيلم «المحكمة» يحتفلون ببدء طرحه في السينمات

من العرض الخاص لفيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفلت أسرة فيلم «المحكمة»، الأربعاء، ببدء عرضه في دور السينما، وذلك من خلال إقامة عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله، وذلك داخل مجمع سينمات جالاكسي مول بالمعادي.

حضر العرض الخاص، غادة عادل، جميلة عوض، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ليلى زاهر وشقيقتها ملك، المؤلف أحمد عبدالله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي ونجله كريم.

العرض ظهر بشكل مبهر؛ حيث قام بتنظيمه مصطفى مرتضى (BetterMedia) وسط حضور العديد من نجوم الفن.

وحضر عدد من الفنانين لتهئنة أبطال الفيلم منهم أحمد حاتم.

تدور أحداث فيلم «المحكمة» حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبدالمغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، وسليمان عيد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

من العرض الخاص لفيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «المحكمة» (خاص لـ بوابة الوسط)