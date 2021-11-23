بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» بنحو 3 ملايين دولار

صورة لإحدى صفحات السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» في دار «كريستيز» بباريس، نوفمبر 2021 (أ ف ب)

بيع السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي أليخاندرو جودوروفسكي ينوي اقتباسه من رواية «دون» مقابل حوالي ثلاثة ملايين دولار خلال مزاد أقامته دار «كريستيز» في باريس، الإثنين، وهو مبلغ أكبر بكثير من المتوقع.

وكانت الدار خمّنت هذا الكتاب الكبير العائد إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين والذي يعني الكثير لهواة الخيال العلمي «بما بين 25 ألف يورو و35 ألفًا»، لكنه بيع لقاء 2.66 مليون يورو (2.99 مليون دولار) مع احتساب النفقات، وفق «فرانس برس».

ولاحظت «كريستيز» أن «التخمين كان يفترض أن يأخذ في الحسبان واقع السوق التي تأثرت بالنجاح الجماهيري الذي يحققه راهنا فيلم دون للمخرج الكندي دوني فيلنوف».

وسرعان ما أخذت قيمة العروض المالية ترتفع بعد انطلاق المزاد، ثم انحصرت المنافسة بين اثنين من المزايدين، وهما أجنبيان وشاركا بواسطة الهاتف، وانتهت المعركة إلى ترسية السيناريو على شارٍ أميركي.

ويتضمن السيناريو المرسوم المعروف في اللغة السينمائية باسم «ستوريبورد» رسومًا ومخططات لما كان يجب أن يكون فيلما سينمائيا، لكنه لم يرَ النور بسبب نقص التمويل.

- بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» لجودوروفسكي في مزاد

وكانت لجودوروفسكي الذي تجاوز التسعين اليوم طموحات كبيرة لهذا الفيلم، هو الذي اشتهر بعدد من الأفلام التجريبية، منها «إل توبو» (1970) و«ذي هولي ماونتن» (1973). وذكّرت «كريستيز» بأن جودوروفسكي كان يسعى إلى فيلم تبلغ مدته «10 إلى 15 ساعة».

وشكّلت رواية «دون» الصادرة العام 1965 الجزء الأول من سلسلة روايات خيال علمي مرجعية للكاتب الأميركي فرانك هربرت، وأعادها إلى الأضواء هذه السنة الفيلم الذي اقتبسه منها المخرج الكندي دوني فيلنوف. وكان المخرج الأميركي ديفيد لينش أول من توصل إلى اقتباس الرواية سينمائيا، لكن فيلمه الذي عُرض العام 1984 مُنيَ بفشل تجاري.