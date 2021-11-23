إعلان القائمة النهائية لجوائز «النقاد العرب للأفلام الأوروبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 02:08 مساء
قائمة النقاد العرب للأفلام الأوروبية (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت لجنة التحكيم من مشاهدة 24 فيلمًا أوروبيًا مرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عبر الشريك الرقمي «فيستيفال سكوب»، لتعلن European Film Promotion» (EFP)» و«مركز السينما العربية» القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، التي تضم 4 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات، ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز ضمن حفل يُقام في الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر).

وتضم القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: «107 Mothers» (سلوفاكيا) إخراج بيتر كيريكس، «I'm Your Man» (ألمانيا) إخراج ماريا شرادر، «Lamb» (أيسلندا) إخراج فلاديمير يوهانسن، «The Most beautiful Boy in the World» (السويد) إخراج كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري.

وتعلق على ذلك علا الشيخ مدير جوائز «النقاد العرب للأفلام الأوروبية»، «وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي ينافس فيها مجموعة من أهم الأفلام التي وضعتنا نحن النقاد في حيرة شديدة، خاصةً أن أفلام هذا العام ذات مستوى كبير بالرغم من جائحة كورونا التي يمر بها العالم، وكأن هذه الأفلام أرادت أن تعيدنا إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، من خلال التأكيد على أن السينما باقية ومستمرة».

جوائز «النقاد العرب للأفلام الأوروبية» تستهدف الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وتبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات، وتتكون لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 71 ناقدا ينتمون إلى 15 دولة عربية.

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