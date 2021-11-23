وفاة الروائي الأميركي نوا غوردون

الكاتب والروائي الأميركي نوا غوردون في صورة من العام 2013 خلال عرض فيلم «ذي فيزيشن» المقتبس من أحد كتبه (أ ف ب)

تُوفي الكاتب والروائي الأميركي نوا غوردون ، المعروف بأعماله عن تاريخ الطب وعن اليهودية، الاثنين، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وجاء في بيان للأسرة نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي «ببالغ الحزن تعلن عائلة نوا غوردون أنه تُوفي في 22 نوفمبر 2021» محاطًا بأسرته، وفق «فرانس برس».

واعتبرت العائلة أن غوردون الذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الخامس والتسعين عاش حياة «طويلة ومثمرة» وأن أعماله «أثرت في حياة ملايين القراء حول العالم»، مؤكدة أن مؤلفاته «ستبقى حية» بعد وفاته.

ومن أبرز مؤلفات هذا الصحفي المولود في 11 نوفمبر 1926 في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) والذي تولى رئاسة تحرير مجلة «ساينس» العلمية كتابه «ذي فيزيشن» (الطبيب) العام 1986.

وشكّل هذا الكتاب الجزء الأول من ثلاثية وروى فيه حياة روبرت جيريمي كول في القرن الحادي عشر، منذ طفولته في إنكلترا حتى دراسته الطب في أصفهان في بلاد فارس إلى جانب العالم والطبيب والفيلسوف ابن سينا. واقتُبس من كتابه فيلم سينمائي العام 2013.

وصدرت آخر رواية لنوا غوردون العام 2012 بعنوان «ذي واينمايكر» (صانع النبيذ) وتدور أحداثها في كاتالونيا في القرن التاسع عشر.