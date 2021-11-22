بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 07:03 مساء
عرض الافتتاح مسرحية «الميت الحي» لفرقة المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس.(تصوير: طه الديباني).

انطلقت النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي، وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان أطلق على هذه النسخة اسم دورة الفنان «محمد العلاقي» تكريمًا للراحل، ولما قدمه خلال مسيرته الفنية.

وافتُتح المهرجان بمسرحية «الميت الحي» لفرقة المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس، وهي من تأليف وإخراج الراحل محمد العلاقي، كما جرى خلال مراسم حفل الافتتاح تكريم الفنانة القديرة لطفية إبراهيم، على خشبة المسرح الوطني في مدينة درنة. 

ويعرض خلال المهرجان ثماني مسرحيات هي: مسرحية «حسوفة» لفرقة البهجة المسرحية بنغازي، ومسرحية «الكرسي» لفرقة الطفل والشباب سبها، ومسرحية «المسرحية» للفرقة الليبية للمسرح شحات، ومسرحية «الوجع» لفرقة نسيم الحياة طبرق، ومسرحية «غيطة» لفرقة الركح الدولي بنغازي، ومسرحية «الحروف التسعة» لفرقة المسرح الحديث البيضاء ، ومسرحية «نرقص على الدم» لفرقة أجيال المسرح درنة، بالإضافة إلى مسرحية افتتاح المهرجان «الميت الحي» لفرقة المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس.  

ويستمر المهرجان حتى 24 من نوفمبر الجاري وذلك بحضور كبير من الفنانين ونجوم المسرح والتلفزيون من جميع المدن الليبية.

مقدمي حفل افتتاح مهرجان «درنة الزاهرة» رمضان ساسي وسلوى الرفادي. ​(تصوير: طه الديباني)
تكريم الفنانة القديرة لطفية إبراهيم بمهرجان «درنة الزاهرة» على خشبة المسرح الوطني في مدينة درنة.
عرض الافتتاح مسرحية «الميت الحي» لفرقة المعهد العالي لتقنيات الفنون بطرابلس.(تصوير: طه الديباني).
ضيف مهرجان «درنة الزاهرة» الكاتب فتحي القابسي. (تصوير: طه الديباني)
وصول الفنان القدير فضل الله بوشيحة لمهرجان «درنة الزاهرة». ​(تصوير: طه الديباني)
جمهور حفل افتتاح مهرجان «درنة الزاهرة». ​(تصوير: طه الديباني)
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