«غوستباسترز» يتصدر شباك التذاكر الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 05:00 مساء
جيسون ريتمان، يمين، ووالده إيفان ريتمان في العرض الأول لـ«غوستباسترز: أفترلايف» بنيويورك، 15 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

حقق «غوستاباسترز: أفترلايف»، تتمة الفيلم الشهير من الثمانينيات، نجاحًا كبيرًا في صالات السينما الأميركية الشمالية منذ الأيام الأولى لعرضه، إذ حصد 44 مليون دولار في ثلاثة أيام، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

هذا الفيلم الذي يتولى بطولته بيل موراي وسيغورني ويفر وبول راد، مليء بالإشارات إلى فيلم «غوستباسترز» بعد 37 عاما على صدوره، وفق «فرانس برس».

وأطاح العمل تاليا بفيلم «إيترنلز» متصدر إيرادات شباك التذاكر الأسبوع الماضي. ونال العمل، وهو أحدث إنتاجات «ديزني» من عالم «مارفل» ويضم كوكبة من النجوم بينهم أنجلينا جولي وسلمى حايك، ما يقرب من 11 مليون دولار من العائدات في أسبوعه الثالث.

وأعقبه في المركز الثالث فيلم «كليفورد ذي بيغ ريد دوغ» العائلي من إنتاج «باراماونت»، مع إيرادات بلغت 8.1 مليون دولار.

أما المركز الرابع فاحتله فيلم «كينغ ريتشارد» عن الصعود القوي لبطلتي التنس الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز، إذ حصد 5.7 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه.

وتلاه في المركز الخامس فيلم «دون» المقتبس من رواية فرانك هربرت الصادرة سنة 1965، مع عائدات بلغت ثلاثة ملايين دولار (حوالي 100 مليون دولار في خمسة أسابيع).

وفي ما يأتي باقي الأفلام في التصنيف:
6- «فينوم: لت ذير بي كارندج» (2.8 مليون دولار).

7- «نو تايم تو داي» (2.7 مليون دولار).

8- «ذي فرنش ديسباتش» (970 ألف دولار).

9- «بلفاست» (940 ألف دولار).

10- «رونز غون رونغ» (888 ألف دولار).

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