«بي تي إس» تفوز بجائزة فنان العام بـ«أميركن ميوزيك أووردز»

فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية خلال توزيع جوائز «إم تي في ميوزيك أووردز» بنيويورك، أغسطس 2020 (أ ف ب)

أصبحت فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية الشهيرة، الأحد، أول مجموعة موسيقية آسيوية تفوز بجائزة «فنان العام» في حفل توزيع «أميركن ميوزيك أووردز» (جوائز الموسيقى الأميركية).

كذلك حصدت الفرقة جائزة «ثنائي أو فرقة البوب المفضلة» عن أغنية «باتر» خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس وقدّمته مغنية الراب كاردي بي، وفق «فرانس برس».

وانضمت الفرقة الأكبر في كوريا الجنوبية، التي بات في رصيدها تسع جوائز «أميركن ميوزيك أووردز»، إلى فرقة الروك البريطانية كولدبلاي في العرض التلفزيوني العالمي الأول لأغنية «ماي يونيفرس» خلال العرض الذي حضرته كوكبة من النجوم. ونشرت على «تويتر» صورة للفرقتين معًا.

ووجهت «بي تي إس» لاحقا عبر «تويتر» تحية إلى معجبي الفرقة الذين يُعرفون باسم «جيش بي تي إس».

وحجزت الفرقة الكورية الجنوبية مكانًا لها في تاريخ سباقات الأغنيات بالولايات المتحدة العام الماضي مع تصدر أغنيتها المنفردة «ديناميت» قائمة «بيلبورد هوت 100»، مما جعلها أول عمل كوري جنوبي يتصدر التصنيف.

وانضم كل من دوجا كات وميغن ذي ستاليون إلى «بي تي إس» بحصولهما على ثلاث جوائز لكل منهما، بينما حصلت تايلور سويفت على جائزة فنانة البوب المفضلة وألبوم البوب المفضل مع إيفرمور». كما فاز إد شيران بجائزة فنان البوب المفضل.

ويشكل «أميركن ميوزيك أووردز» أكبر حفل لتوزيع الجوائز في العالم على أساس تصويت الجمهور.