«بي تي إس» تفوز بجائزة فنان العام بـ«أميركن ميوزيك أووردز»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 03:30 مساء
فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية خلال توزيع جوائز «إم تي في ميوزيك أووردز» بنيويورك، أغسطس 2020 (أ ف ب)

أصبحت فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية الشهيرة، الأحد، أول مجموعة موسيقية آسيوية تفوز بجائزة «فنان العام» في حفل توزيع «أميركن ميوزيك أووردز» (جوائز الموسيقى الأميركية).

كذلك حصدت الفرقة جائزة «ثنائي أو فرقة البوب المفضلة» عن أغنية «باتر» خلال الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس وقدّمته مغنية الراب كاردي بي، وفق «فرانس برس».

وانضمت الفرقة الأكبر في كوريا الجنوبية، التي بات في رصيدها تسع جوائز «أميركن ميوزيك أووردز»، إلى فرقة الروك البريطانية كولدبلاي في العرض التلفزيوني العالمي الأول لأغنية «ماي يونيفرس» خلال العرض الذي حضرته كوكبة من النجوم. ونشرت على «تويتر» صورة للفرقتين معًا.

ووجهت «بي تي إس» لاحقا عبر «تويتر» تحية إلى معجبي الفرقة الذين يُعرفون باسم «جيش بي تي إس».

وحجزت الفرقة الكورية الجنوبية مكانًا لها في تاريخ سباقات الأغنيات بالولايات المتحدة العام الماضي مع تصدر أغنيتها المنفردة «ديناميت» قائمة «بيلبورد هوت 100»، مما جعلها أول عمل كوري جنوبي يتصدر التصنيف.

وانضم كل من دوجا كات وميغن ذي ستاليون إلى «بي تي إس» بحصولهما على ثلاث جوائز لكل منهما، بينما حصلت تايلور سويفت على جائزة فنانة البوب المفضلة وألبوم البوب المفضل مع إيفرمور». كما فاز إد شيران بجائزة فنان البوب المفضل.

ويشكل «أميركن ميوزيك أووردز» أكبر حفل لتوزيع الجوائز في العالم على أساس تصويت الجمهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض 4 مباريات جديدة وأحدث التعديلات في الدوري الليبي
رياضة محلية
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
هاميلتون يحرز جائزة قطر ويقلص الفارق مع فيرستابن في «الفورمولا 1»
رياضة عالمية
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
كاركاتير خيري - وداعا رضوان بوشويشة
كاريكاتير
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
سباق الرئاسة يشتعل.. والقوى الكبرى تفقد الحياد
ليبيا
جريدة «الوسط»: ماراثون الرئاسة ينطلق في انتظار «الغربلة»
ليبيا
محمد صوان يتحدث عن رؤية «الحزب الديمقراطي» وعلاقته بـ«العدالة والبناء» ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج