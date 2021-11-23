أديل تدفع «سبوتيفاي» لتعديل طريقة بث الألبومات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 11:22 صباحا
المغنية أديل تقدم عرضا غنائيا في حفل توزيع جوائز «بريت أووردز» بلندن، 24 فبراير 2016 (أ ف ب)

باتت الأغنيات التي يستمع إليها مشتركو الخدمة المدفوعة من «سبوتيفاي» تُلعب على التطبيق بحسب ترتيبها الأصلي في الألبوم، نزولا عند طلب المغنية البريطانية أديل التي تنتقد البث «العشوائي» للأغاني عبر خدمات البث التدفقي.

ومنذ الأحد، أصبح الاستماع إلى أي ألبوم لدى المشتركين في الخدمة المدفوعة من «سبوتيفاي» يحصل وفق نظام عرض تسلسلي وليس بطريقة الاستماع العشوائي («shuffle» بالإنجليزية) التي يُرمز إليها بسهمين متقاطعين، وفق «فرانس برس».

ورحّبت أديل التي تحقق نجاحا كبيرا مع ألبومها الجديد «30» منذ طرحه، الجمعة، بهذا التغيير.

وكتبت المغنية البريطانية عبر «تويتر»، «كان ذلك طلبي الوحيد في قطاعنا المتغير باستمرار»، مضيفة «لا نصنع ألبومات بكل هذه العناية والتفكير في قائمة الأغنيات من دون سبب. الفن الذي نصنعه يروي قصة ويتعين الاستماع إلى قصصنا بالطريقة التي أردناها. شكرا سبوتيفاي لإصغائك». وختمت أديل تغريدتها برمزي كأس مشروب وقلب.

وأطلقت أديل على الألبوم عنوان «30» في إشارة إلى عمرها حين باشرت الإعداد له قبل ثلاث سنوات، وتروي فيه خصوصا قصة طلاقها والتبعات التي أحدثها ذلك على حياة ابنها.

وأوضحت ناطقة باسم «سبوتيفاي»، «كما قالت أديل، نحن سعداء بأن نعلن أننا أطلقنا خدمة بريميوم جديدة لطالما طالب بها الفنانون والمستخدمون، تجعل من خاصية الاستماع (التسلسلي) الزر المفعّل تلقائيا على كل الألبومات».

وأضافت الناطقة باسم الخدمة السويدية الرائدة عالميا في مجال الموسيقى بالبث التدفقي: «لا يزال في إمكان الراغبين في الاستماع لأغنيات الألبوم بطريقة عشوائية» اختيار هذه الخاصية من الإعدادات الموجودة في التطبيق.

ومع ألبوم «30»، تعود أديل (33 عاما) بقوة إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عدة. وفي أكتوبر، تم الاستماع إلى الأغنية المنفردة «إيزي أون مي» التي طرحتها المغنية من الألبوم أكثر من 24 مليون مرة في بريطانيا في أسبوعها الأول، محطمة الرقم القياسي للأغنية الأكثر استماعا في البلاد عند طرحها.

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