بالفيديو: مصري يطرح أغنية جديدة بعنوان «خاينين»

المطرب الشاب مصري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب مصري، أغنية جديدة بعنوان «خاينين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعًا وردود فعل إيجابية من قِبل الجمهور عقب طرحها.

الأغنية من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع نوار البحيري، ومن إنتاج شركة «Brief» وإدارة أعمال الشاعر، وجرى تسجيلها في ستوديو الموزّع نوار البحيري.

وأشار مصري إلى أنه انتهى أخيرًا من تسجيل أغنيتين جديدتين هما «متخسرونيش» و«مخزن الأحزان»، موضحًا أن الأغاني متنوعة ما بين اللون الشعبي والطرب، ومن المقرَّر أن تُطرحان خلال الفترة المقبلة.

أغنية «خاينين» هي الأغنية السابعة التي يقوم المطرب مصري بطرحها حتى الآن من ألبومه الجديد بطريقة منفردة، حيث سبق وطرح أغانيَ عديدة هي: «قبلة حياة» و«فتحت بابها» و«سلملي ع الندالة» و«عايم غرقان» و«مشاعر إيه» و«زنانة»، والذين تعاون خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: محمد قماح، ومصطفي العسال، وسلامة علي، وأحمد عزت، وحمدية التيتي، ومحمود مزاح، ونوار البحيري وغيرهم، حيث استطاع من خلالهم أن يحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجمهور بصوته المميز.