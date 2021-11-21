«مزدة للأفلام القصيرة» يعلن الأعمال الفائزة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 21 نوفمبر 2021, 05:09 مساء
مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة يعلن قائمة الأفلام الفائزة بجوائزه (الإنترنت)

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة، نتائج المسابقة، بعد مصادقه رئيس المهرجان المخرج رمضان المزداوي ومدير المهرجان المخرج حميد الرماحي.

وأوضح المهرجان عبر صفحته في «فيسبوك»: «أعدت لجنة التحكيم معيارًا من خمس فقرات، وهي الفكرة والتصوير والإخراج والسيناريو والمونتاج؛ حيث توضع لكل فقرة درجة ويتم جمع الدرجات ليتضح أي الأفلام الفائزة، وكانت النتائج كما ذكرناها مرضية للجميع».

وجاءت الأفلام الفائزة كالآتي:
المركز الأول: «قطرات» للمخرج أيهم عرسان (سورية).

المركز الثاني: «قليل من الحب» للمخرج فتحي عمر (فلسطين).

المركز الثالث: «الصدمة» للمخرج موسيز كيبامبي (الكونغو).

جائزة الأديب أحمد إبراهيم الفقيه: «الصياد الأحمق» للمخرج عبدو شاهين (سورية).

جائزة لجنة التحكيم: مناصفة بين «1+2» للمخرج وسام الهمالي (ليبيا)، و«قطرات ماء» للمخرج محمد الإمارة (العراق).

طالع: 24 فيلما قصيرا في النسخة الرابعة من مهرجان «مزدة»

وتكونت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري علاء نصر، وعضوية الدكتور إبراهيم نعمة من العراق، والمخرجة سحر خالد حجازي من سورية، والمخرج عبدالباسط الجارد من ليبيا.

وشهدت الدورة الرابعة للمهرجان مشاركة دولية واسعة، ما بين أفريقية وأسيوية وأوروبية وأميركية وعربية؛ إذ وصل عدد الأفلام المشاركة لهذه الدورة أكثر من مئة وثلاثين فيلمًا.

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