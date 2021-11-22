إثيوبيا تعيد كنوز نهبها البريطانيون في القرن التاسع عشر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 12:18 مساء
بعض القطع الأثرية التي أعيدت إلى إثيوبيا، 20 نوفبمر 2021 (أ ف ب)

أعلنت إثيوبيا، السبت، عودة مجموعة من الكنوز القديمة إلى أراضيها كان قد نهبها جنود بريطانيون في القرن التاسع عشر، من المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا بعد فترة طويلة من الحملة الدبلوماسية لإعادتها.

وتتضمن المجموعة تاجًا احتفاليًّا ودرعًا إمبراطورية، ومجموعة من أكواب فضية وكتاب صلاة مخطوطًا بخط اليد، ومجوهرات متنوعة، وفق «فرانس برس».

ونُهبت معظم هذه القطع على أيدي الجيش البريطاني خلال انتصاره على الإمبراطور الحبشي تيودروس الثاني بمعركة ماغدالا في العام 1868.

وكُشفت الكنوز أمام الصحافة بالمتحف الوطني في أديس أبابا، بعد شهرين على تسلمها رسميًّا من السلطات الإثيوبية بلندن في سبتمبر.

وقال السفير الإثيوبي لدى بريطانيا، تيفيري ميليس، إن تسليم هذه القطع، وهو أهم تعويض تم تقديمه على الإطلاق لإثيوبيا، له «أهمية هائلة».

وتواصل إثيوبيا مطالبة لندن بإعادة عديد القطع الأخرى، بينها ألواح مقدسة من الحجر والخشب التي تصور تابوت العهد، وهو الصندوق الذي يقول الكتاب المقدس إنه يحوي الوصايا العشر التي أُعطيت لموسى على جبل سيناء.

كما تطالب أديس أبابا بإعادة رفات نجل تيودروس، الأمير أليمايهو الذي نقل إلى إنجلترا بعد انتحار والده عقب هزيمته في ساحة المعركة.

كما تجري إثيوبيا مفاوضات بشأن إعادة إنجيل وصليب من المقرر أن يكونا موضوع مزاد في الولايات المتحدة.

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