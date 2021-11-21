جمهور غالية بنعلي يفترش مسرح حفلها بالزمالك

من كواليس حفل غالية بنعلي في مسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيت الفنانة التونسية غالية بنعلي حفلًا ناجحًا، مساء السبت، على مسرح الزمالك (وسط القاهرة).

وأصر الجمهور على التواجد في المسرح رغم الأمطار والبرودة التي أغرقت ساحة المكان بالكامل، وهو ما دعا غالية إلى دعوة الجمهور للجلوس على خشبة المسرح بعيدًا عن المطر، لتتحول السهرة لحفلة جماهيرية حميمية، تغني بنعلي وسط الجمهور الجالس أمامها.

وأطربت غالية الجمهور بالعرض الحي الأول لأجدد ألبوماتها «فيلم مصري»، من بينها أغنية «قولوا لها» للشاعر منتصر حجازي، بجانب إعادة تقديمها رباعيات صلاح جاهين من ألحانها، وأغنية «تتر فيلم مصري»، وتولت غالية خلال الألبوم الجديد مهمة تلحين كافة أغانيه.

وافتتحت الفنانة التونسية فعاليات السهرة بالعرض الأول لأجدد كليباتها «تمثيل»، من كلمات رنا صبره، وألحان علاء الكاشف، كما مزجت أغنيات الألبوم المنتظر بتوليفة من أغانيها الجديدة، من بينها «بنات البشر» للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم «الأطلال»، ختامًا بـ«لاموني اللي غاروا مني».

ووضعت غالية بنعلي لمستها الغنائية المميزة في مستهل موسم حفلات الشتاء في مسرح الزمالك، الذي يشهد حاليًا انتعاشة فنية من الحفلات متنوعة الألوان الموسيقية بين الراب والآندرجراوند والطرب، من بينها حفلات مغني الراب الجوكر وعفروتو، وحفل المطرب علي الحجار، وحفلا فرقتي «هوس» و«تكسير شرقي».

من كواليس حفل غالية بنعلي في مسرح الزمالك (خاص لـ بوابة الوسط)