بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» لجودوروفسكي في مزاد

غلاف السيناريو المرسوم لفيلم «دون» للمخرج الفرنسي أليخاندرو جودوروفسكي في دا «كريستيز» للمزادات بباريس، نوفمبر 2021 (أ ف ب)

يُطرح بمزاد يقام في باريس، الإثنين، السيناريو المرسوم لمشروع الفيلم الضخم الذي كان المخرج الفرنسي المولود في تشيلي، أليخاندرو جودوروفسكي، ينوي اقتباسه في سبعينات القرن الفائت من رواية «دون»، وكان يُفترض أن يمثّل فيه الرسام سلفادور دالي والنجم آلان ديلون والمغني ميك جاغر وسواهم، لكنه أصبح أشهر مشروع سينمائي مُجهَض.

وأوضحت دار «كريستيز» التي تنظّم المزاد أن ثمن هذا السيناريو المرسوم الكبير العائد إلى منتصف سبعينات القرن العشرين، الذي بدأت عرضه منذ الخميس، «خُمّنَ بما بين 25 ألف يورو و35 ألفًا»، وفق «فرانس برس».

ويتضمن السيناريو المرسوم المعروف في اللغة السينمائية باسم «ستوريبورد» رسومًا ومخططات لما كان يجب أن يكون فيلمًا سينمائيًّا. وتولى تنفيذ هذه الرسوم نجم الشرائط المصورة، الرسام الفرنسي موبيوس، الذي توفي العام 2012 (واسمه الأصلي جان جيرو)، والرسام السويسري غيغر الذي ابتكر لاحقًا الوحش الشهير في فيلم «إيليين» (1979) قبل أن يفارق الحياة العام 2014.

وكان من المفترض أن يتولى موبيوس وغيغر الإدارة الفنية لهذا المشروع العملاق، وكان الهدف من السيناريو المرسوم «إثارة اهتمام شركات الإنتاج الأميركية الكبرى»، وفقًا لدار «كريستيز».

وكانت رواية «دون» الصادرة العام 1965 الأولى من سلسلة روايات خيال علمي مرجعية للكاتب الأميركي فرانك هربرت، وأعادها إلى الأضواء هذه السنة الفيلم الذي اقتبسه منها المخرج الكندي دوني فيلنوف. وكان المخرج الأميركي ديفيد لينش أول من توصل إلى اقتباس الرواية سينمائيًّا، لكن فيلمه الذي عُرض العام 1984 مُنيَ بفشل تجاري.

3 نسخ أخرى معروفة

ونظرًا إلى أن اقتباس جودوروفسكي السينمائي للرواية في منتصف السبعينات لم يرَ النور بسبب نقص التمويل، أصبح السيناريو المرسوم لمشروعه مرغوبًا من هواة الخيال العلمي.

وأشارت «كريستيز» إلى أن «نسخًا قليلة أخرى» متوافرة بحسب علمها من السيناريو المرسوم، «إحداها بيعت في مزاد علني قبل بضع سنوات، فيما يحتفظ جودوروفسكي بأخرى.. أما الثالثة فمنشورة جزئيًّا على الإنترنت».

وإذ أبرزت «صعوبة معرفة العدد الإجمالي للنسخ التي طُبعت» من السيناريو، رجّحت أن يكون عددها «ما بين عشرًا وعشرين».

وكانت لجودوروفسكي الذي تجاوز التسعين اليوم طموحات كبيرة لهذا الفيلم، هو الذي اشتهر بعدد من الأفلام التجريبية، منها «إل توبو» (1970) و«ذي هولي ماونتن» (1973).

وذكّرت «كريستيز» بأن جودوروفسكي كان يسعى إلى فيلم تبلغ مدته «ما بين 10 و15 ساعة»، وكان «من المفترض أن يجمع فريق التمثيل دالي وجاغر وديلون و(المخرج الأميركي) أورسون ويلز و(الممثل) ديفيد كارادين». أما موسيقى الفيلم التصويرية، فجرى البحث مع فرقتي «بينك فلويد» و«ماغما» لتوليها.

ويعتقد خبراء في السينما أن أفلامًا لاحقة مهمة من بينها «ستار وورز» (1977) و«إيليين» و«بلايد رانر» (1982) تأثرت بالأفكار التي كانت تتبلور لفيلم جودوروفسكي.

وعُرض العام 2013 فيلم وثائقي بعنوان «جودوروفسكيز دون» عن قصة فشل المشروع.

ويضم فيلم فيلنوف المعروض راهنًا كوكبة من النجوم، من أمثال تيموتيه شالاميه وزيندايا وريبيكا فيرغوسن وجايسون موموا، ويتمحور على قصة عائلة أترييديس التي تعنى بإدارة كوكب تنتج فيه مادة غامضة أساسية للسفر بين النجوم.