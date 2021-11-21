تيري فريمو: تكريمي في «القاهرة» تكريم لكل العاملين بـ«كان السينمائي»

الفرنسي تيري فريمو المكرم من قبل مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يكرم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الفرنسي تيري فريمو، مدير مهرجان «كان» السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ43، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، حيث من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، علق تيري فريمو، على نبأ تكريمه، قائلًا: «إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد وأسهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان كان السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم».

وتابع: «بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضًا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح لعديد السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية».

- تكريم الفرنسي تيري فريمو والهندي أي. أر. رحمان في «القاهرة السينمائي»

في نفس السياق، تطرق المخرج الفرنسي للحديث عن مهرجان «كان» وكبرى المهرجانات السينمائية الأخرى، إذ أكد أنه لا توجد منافسة بين كل منها، لأن كل مهرجان يقوم بمسؤوليته في حدود المساحة المتاحة له، موضحًا: «لا يعتبر مهرجان كان نفسه من أكبر المهرجانات العالمية، فنحن وأصدقاؤنا من المهرجانات الأخرى حول العالم، نقوم بنفس العمل، لكن كل منا في منطقته الخاصة ومساحته الفنية والثقافية».

هذا ما قاد فريمو للحديث أيضًا عن علاقة مهرجان «كان» بالسينما المصرية، قائلًا: «مهمة مهرجان كان السينمائي هي دعم السينما العالمية، ومن بينها السينما المصرية التي لم ينصفها التاريخ ولم يوضح مدى أهميتها في العالم العربي، لذا فقد بدأنا في عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة أخيرًا، كما فعلنا مع بوليوود سابقًا، ونبحث أيضًا ما إذا كان هناك عدد من الأفلام القديمة التي يمكن إعادة عرضها وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان».

وأضاف: «مهرجان كان فخور باستقباله فنانين عظماء مثل يسري نصر الله ويوسف شاهين، في حين أن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين الشباب سواء النساء أو الرجال، مثير للاهتمام، وأنا متأكد من أنه يمكننا توقع الكثير منهم في المستقبل».