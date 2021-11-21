«الكشاف» يحتضن فعاليات اليوم العالمي للطفل

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)

أُقيم بمسرح الكشاف، السبت، مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي جاء بالتعاون بين وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية الكشافة والمرشدات بطرابلس، إضافة إلى المؤسسات المعنية بشؤون الطفل.

وافتتحت الفعالية التي حملت عنوان «من أجل وضع رؤية جديدة للأطفال في ليبيا» بانطلاق كرنفال استعراضي لفرق الكشافة من مدرسة طرابلس في اتجاه مقر المفوضية، مرددة أناشيد في حب الوطن والسلام.

تاريخ الكشافة

واستُهل البرنامج العام بأغنية «أطفال العالم» للفنان الشاب باسم بن عامر، وألقى بعدها القائد فرج محمد بن سليم كلمة الكشافة العامة للمرشدات، تناول فيها تاريخ الحركة الكشفية بليبيا ودورها في تنمية وتدريب وتعليم وصقل مهارات الطفل، مشددًا على ضرورة البناء على ما تضمنته وثيقة حقوقه العالمية وحماية مكتسباتها.

وأشارت مبروكة توغي عثمان، وزيرة الثقافة، في كلمتها إلى وجوب توفير المناخ المناسب المراعي لاحتياجات الطفل في أبعاده النفسية والمعرفية باعتبار ذلك عنصرًا رئيسيًّا لتكوين جيل يجمع بين العمل والابتكار، وهو ما أكدته أيضًا وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية التي شددت على مسألة التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بغية الرقي بمستوى الخدمات الواجب توافرها للطفل وتكفل جانبًا من حقوقه.

وتضمن المهرجان مشهدًا إرشاديًّا يبين أهمية شجرة الزيتون وفوائدها ودلالتها التاريخية، ثم عرضًا مسرحيًّا بعنوان «التعاون».

كرنفال السلام

وقال علي أبوراس القائد الكشفي بمفوضية طرابلس في تصريح لـ«بوابة الوسط» إن كرنفال العام يحمل عنوان «السلام» وبجهود محلية، وهو ما يميز الفعالية عن سابقاتها، كذلك فالحضور والمساهمة في الحفل لا تقتصر على العاصمة بل تشمل كافة المناطق والمدن، ولتأكيد مفهوم الوحدة الوطنية سيقوم المشاركون بغرس شجرة زيتون داخل مقر المفوضية وتثبيتها بالتراب المجمع من كامل جغرافيا البلد.

واشتمل المهرجان على معرض للمشغولات اليدوية، والفن التشكيلي، إضافة لمناشط المؤسسات التعليمية ومراكز التأهيل المشاركة.

تأهيل نفسي

وشددت انتصار القايدي، رئيسة قسم التوثيق والمعالجة النفسية بوزارة التربية والتعليم، على أهمية تقديم الرعاية النفسية للطلاب بمختلف الأعمار، ومسألة الوعي بضرورة التواصل بين الأسرة والأخصائي بغية الحصول على المعلومات اللازمة التي تمكِّن المعالج من فهم حالة الطالب ومساعدته في إيجاد حلول للمشاكل التي تعترضه.

وتحدثت زينب إبراهيم رئيسة قسم البرامج والتأهيل بمراقبة التعليم بحي الأندلس حول فكرة الرسم على الرمل كإحدى الوسائل التي تساعد الطفل على تنمية مهاراته الحركية وقدراته الذهنية في التعبير، كما أنه يساعده على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

وعرفت ازدهار الزقوزي، مدرسة النشاط بمركز طليطلة للمعاقين ذهنيًّا، بحجم مشاركتهم بالمهرجان التي تتضمن نماذج من الأشغال اليدوية، إضافة إلى تقديمهم فقرة موسيقية، وهي رسالة تؤكد حق مساواة هذه الشريحة بغيرها من شرائح المجتمع وأن ينالوا حصتهم من الرعاية والاهتمام.

وكان للفن التشكيلي حضوره عبر أعمال الفنانة كريمة عبدالله التي قدمت نماذج رائعة في الرسم على الزجاج وكذلك الفنانة صليحة عمران سالم في معالجاتها المميزة لبقايا ورق ورسوماتها المباشرة على وجوه الأطفال.

مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية (بوابة الوسط)

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)

وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية (بوابة الوسط)

القائد فرج بن سليم يلقى كلمة مفوضية الكشاف (بوابة الوسط)

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)

مهرجان اليوم العالمي لحقوق الطفل (بوابة الوسط)