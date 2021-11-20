عودة جاين بيركين في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 04:58 مساء
جاين بيركين في 27 أغسطس 2021 خلال مهرجان أنغوليم السينمائي للأفلام الناطقة بالفرنسية (أ ف ب)

كشف مدير أعمال جاين بيركين أن المغنية والممثلة الشهيرة ستعاود جولتها في يناير، بعدما تعافت من مشكلاتها الصحية.

وكانت الفنانة الإنجليزية (74 عامًا) قرّرت في سبتمبر إلغاء كلّ التزاماتها حتّى نهاية السنة الحالية إثر تعرّضها «لجلطة دماغية بسيطة»، وفق «فرانس برس».

وقال مدير أعمال بيركين اوليفييه غلوزمان إن «وضعها جيد»، مضيفًا: «تماثلت للشفاء بشكل جيد من مشكلاتها الصحية وستعاود جولتها في يناير».

وتستهل بيركين نشاطها في 8 يناير بحفلة في ميزون ألفور في المنطقة الباريسية. وبحلول يونيو 2022، تشمل جولتها بعد ذلك فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وتركيا ومونتريال الكندية والولايات المتحدة.

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