انطلاق عرض حدوتة «مريم» من مسلسل «زي القمر»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 02:22 مساء
حدوتة «مريم» تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبدالقادر (يمين) وعلى اليسار المنتجة مها سليم (خاص لـ بوابة الوسط)

ينطلق السبت عرض حلقات حدوتة «مريم» من مسلسل «زي القمر» على قناة «سي بي سي»، الساعة الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بتوقيت القاهرة؛ إذ انتهى صُنَّاع العمل من تصوير جميع مشاهد الحدوتة خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة البرومو الترويجي قبل العرض.

حدوتة «مريم» تقوم ببطولتها الطفلة ريم عبدالقادر التي تجسد شخصية «مريم» والتي تنشأ في ملجأ أيتام؛ حيث تناقش الحدوتة الحياة داخل ملاجئ الايتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبني وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة طفلًا أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء وهو ما يحدث حدوتة مريم وذلك في إطار درامي اجتماعي.

«مريم» هي الحدوتة الحادية عشرة من مسلسل «زي القمر» في موسمه الثاني والذي تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم، ويشارك في بطولة الحدوتة رشا مهدي، عفاف شعيب، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي، حسام فارس، وعدد من الأطفال وضيفة الشرف سارة الشامي، وتأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

وحقق مسلسل «زي القمر» نجاحًا كبيرًا على مدار الأسابيع الماضية وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة، وتم عرض 10 حواديت حتى الآن هي «غالية» بطولة درة، و«واحد في المية» بطولة صابرين، و«أنا قبلت» بطولة أيتن عامر، و«عقبال عوضك» بطولة مي كساب، و«اللي خلف مامتش» بطولة سوسن بدر.

كما عرضت أيضًا حواديت «مش مبسوطة» بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد وفيق، و«فوتوشوب» بطولة ملك قورة ومحمد مهران، «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، و«حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسي، و«أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق.

يذكر أن المنتجة مها سليم تعمل حاليًا على التحضير لمسلسل جديد بطولة مي كساب من 15 حلقة، وهو فكرة نصر الدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي للعرض في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

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