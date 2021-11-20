الموت يغيب مصور نجوم الموسيقى في السبعينيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 11:37 صباحا
صورة من الأرشيف للمصور البريطاني ميك روك (أ ف ب)

أعلن حساب البريطاني ميك روك عبر «تويتر»، الجمعة، وفاة مصوّر أبرز نجوم الروك في سبعينيات القرن العشرين.

وجاء في المنشور أن ميك روك «قام بالرحلة اليونغية إلى الجانب الآخر»، في إشارة إلى المحلل النفسي كارل يونغ، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «أولئك الذين استمتعوا بالعيش في مداره يعرفون أن ميك كان أكثر من الرجل الذي صور السبعينيات» كما كان يلقّب.

وتابع المنشور «كان شاعر الصورة الفوتوغرافية (...) وكان يقضي أيامه يفعل ما يحبه بالضبط، دائمًا على طريقته» الشغوفة. ولم يوضح المنشور ظروف وفاة المصور المولود في لندن العام 1948.

وأصبح ميك روك أشهر مصوري عالم موسيقى الروك، ومن أبرز من خلّدهم بصوره لو ريد، إيغي بوب وسكس بيستولز وبلوندي واشتهر في بدايات السبعينيات بأول صور شخصية لديفيد بوي، وكان طوال عامين المصور الرسمي للمغني والملحّن البريطاني، ونفذ له غلافات أسطوانات وملصقات وأغنيات مصوّرة بينها «لايف أون مارس» و«سبايس أوديتي».

ومن أعمال ميك روك أيضًا غلافات لعدد كبير من الأسطوانات بينها ألبوم «كوين 2» لفرقة «كوين» الشهيرة. ولم يكتف بتصوير نجوم الروك، بل شملت عدسته تشكيلة أوسع بكثير من الفنانين، بينهم سنوب دوغ ودافت بانك وأوزي أوزبورن.

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