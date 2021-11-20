إعلان المشاريع المشاركة في مبادرة الإعلام بالشرق الأوسط

إعلان المشاريع المشاركة في مبادرة الإعلام بالشرق الأوسط (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI) فريق الخبراء الذي يشارك في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (26 نوفمبر - 5 ديسمبر)، وذلك للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» التي تُقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر.

ويتشكل فريق خبراء المبادرة من العديد من أشهر منتجي برامج الشاشة والتلفزيون والمؤلفين، وهم: ديفيد آيزاكس رئيس قسم جون ويلز للشاشة والتليفزيون بجامعة «كاليفورنيا» الجنوبية، ومورت ناثان أستاذ كتابة السيناريو في جامعة «تشابمان»، وبول فولي أستاذ مساعد في جامعة «كاليفورنيا» الجنوبية بكلية الفنون السينمائية، وجيل كوندون أستاذة كتابة السيناريو في جامعة «تشابمان» التي تمتلك خبرة تتجاوز 20 سنة في الكتابة الكوميدية للتلفزيون.

كما أعلنت مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط 11 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم العربي للمشاركة في نسخة العام الجاري، وتضم القائمة 3 مشاريع من مصر وهي: «This Is Why» تأليف سمر عبدالناصر، و«Six Degrees» لمنى الشيمي، «Devolution» لأحمد ندى، و3 مشاريع من الأردن هي: «Outlaws» لتالا الحصري ولُمى حمارنه، و«Al-Bacore» لزينة عازار وجوزيف شمعون، و«Work in Progress» لميرا نمري، و3 مشاريع من لبنان وهي: «Miit Batikha» للمؤلفة تالا أراكجي، و«This Is How I Died» لجمال أعور وأشرف مطاوع، و«Hinnd» لمايا حبلي، بينما يشارك من السودان «Afro.ai» من تأليف حجوج كوكا، ومن السعودية «The Last Session» لرولان حسن.

نجم الشمال

قال هشام فقيه، الذي أعلنته مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط مديرًا لها: «عبر السنوات، مثلت مصر القلب والمقدمة في الآفاق الثقافية، ومن المنطقي أن تعتبرها المؤسسات الإقليمية بمثابة نجم الشمال أثناء استكشاف المناطق المجهولة في الصناعة. يشرفني الإعلان عن تعاون مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للسنة الثالثة على التوالي، إذ أثمرت كل نسخة عن نتائج أكبر من النسخة التي سبقتها، على الرغم من الظروف العالمية. أتوجه بالتحية إلى محمد حفظي وفريقه لبنائهم مناخ ديناميكي يرحب بالجميع».

ويضيف رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، محمد حفظي: «يسعدنا الاستمرار في الشراكة مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط للسنة الثالثة على التوالي، فهذا التعاون لا يساهم فقط في تطوير العديد من المشروعات التلفزيونية، لكن أيضًا في استعراض وتقديم أفكارهم لمنتجين ومشترين من داخل وخارج العالم العربي».

بينما قالت مديرة «أيام القاهرة لصناعة السينما»، ميريام دغيدي: «يسعدنا هذا العام في أيام القاهرة لصناعة السينما، مساعدة المزيد من الموهوبين في كتابة المحتوى التلفزيوني العربي من أجل الوصول إلى منصات ومستثمرين دوليين».

هشام فقيه (خاص لـ بوابة الوسط)