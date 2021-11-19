«درنة الزاهرة» يكرم لطفية إبراهيم

الفنانة لطفية إبراهيم (الإنترنت)

يكرم مهرجان درنة الزاهرة المسرحي، في دورته الرابعة، الفنانة لطفية إبراهيم، التي استقبلها في بنغازي الفنان سالم عيسى، مدير مكتب مُنسق ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

وقالت صفحة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ديوان المنطقة الشرقية في «فيسبوك»: «بناءً على الدعوة الموجهة من مهرجان درنة الزاهرة المسرحي في دورته الرابعة، دورة المخرج الراحل محمد العلاقي، الذي تقيمه وتشرف عليه فرقة أجيال للمسرح والفنون درنة وبرعاية من ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية تحت شعار المسرح (رسالة سلام)، وصلت إلى مطار بنينا مساء الخميس، الفنانة النجمة لطفية إبراهيم».

وأوضح المنشور: «وذلك لترشيحها من ضمن المكرمين بهذه الدورة، وكان في استقبالها عند وصولها إلى أرض مطار بنينا ببنغازي الفنان سالم عيسى، مدير مكتب مُنسق ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، والفنانة نجاة عطية».

وبزغ نجم الفنانة لطفية إبراهيم في فترة السبعينيات والثمانينيات، ومن أهم أعمالها التلفزيونية «آدم وحواء»، ثم توقفت عن التمثيل وعادت في السنوات الأخيرة للتلفزيون، وهي تعد من أقدم الفنانات في ليبيا.