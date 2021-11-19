شيرين رضا لـ«الوسط»: لا أندم على أي قرار أتخذه في حياتي

شيرين رضا (الإنترنت)

تعيش النجمة المصرية شيرين رضا حالة من النشاط الفني؛ حيث تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية «قمر 14» جماهيرياً، وذلك بعد عرضه في مهرجان «الجونة السينمائي» ولاقى ردود فعل إيجابية، وذلك بخلاف تصويرها لعدد من الأفلام نتعرف على تفاصيلها في هذا اللقاء.

«الوسط» أجرت حوارا مع الفنانة، شيرين رضا، عن بعض أعمالها سواء التي قدمتها بالفعل، أو تلك الأعمال المنتظرة، وإلى نص الحوار.

• ما هي أسباب موافقتك على فيلم «قمر 14» رغم مساحة الدور؟

أحببته، وهذا سبب كافٍ للموافقة عليه، وما يعنيني كممثلة هو تقديم دور مؤثر في الأحداث، ولا ألتفت كثيراً لمساحته أو عدد صفحاته وكلماته أو مشاهده، وهناك بعض التجارب لممثلين والذين تمتد مساحة أدوارهم من الجلدة للجلدة ولكن لا يوجد محتوى. والفيلم تجربته مختلفة، فهو يقدم في إطار اجتماعي رومانسي 5 حكايات مختلفة حول ليلة يكون فيها القمر بدراً، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم.

• ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها بعد عرضه بمهرجان «الجونة السينمائي» خصوصاً تعليق البعض على مشهد القبلة؟

سعيدة جداً بردود الفعل الواسعة التي استقبلتها، وأعتقد أيضاً أن الجمهور سيستقبله بشكل جيد عندما يتم عرضه في السينمات، وسعيدة باستقبال الجمهور لقبلتي لخالد النبوي ضمن سياق الفيلم، فالمهم هو توظيف هذه المشاهد بطريقة صحيحة سواء كان حضناً أو قبلة، فإذا وضعت في مكانها الطبيعي سنجد أنها مستساغة من قبل العين التي تراها، ولكن عندما تكون مقحمة سينفر منها الجمهور.

• ما الذي حمس شيرين رضا للمشاركة في فيلم «الملحد»؟

متحمسة جداً لهذا العمل، لأنه يسلط الضوء على قضية مهمة وشائكة وهي التطرف الديني والإلحاد، فالعمل يوضح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تدبر، وتخوفت في البداية عندما سقطت عيني على اسم العمل ولكن بعد قراءة السيناريو تحمست جداً.

• ماذا عن فيلم «القاهرة - مكة»؟

اقتربت من الانتهاء من تصوير مشاهدي فيه، وقصة الفيلم مشجعة جداً، فأحداثه تبدأ قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيئ لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

• متى تعودين لاستكمال تصوير «في عز الضهر» وما هي ملامح دورك فيه؟

ننتظر عودة مينا مسعود لاستكمال التصوير، حيث انشغل بالسفر لتصوير أحد الأعمال في الخارج، وأجسد دور مسؤولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم أقدمها من قبل، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

• وما هي آخر تطورات فيلم «تحت تهديد السلاح»؟

اقتربنا من الانتهاء منه أيضاً، ولكنه توقف لانشغال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي بمسلسله «إجازة مفتوحة» وأشارك في بطولته مع حسن الرداد، ومي عمر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، وأحمد بدير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام بطل الفيلم فيها، ليبدأ البحث عن ملابسات الجريمة.

• ما هي أحدث الأعمال التي من المتوقع أن تبدأ شيرين رضا في تصويرها قريباً؟

انضممت أخيراً لبطولة فيلم «بنات رزق» والذي سنقوم بالاستعداد له قريباً، وسعيدة بالتعاون مع أروى جودة ومي عمر، والفيلم تدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو فكرة إسحق إبراهيم، سيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل.

• كيف تصفين تجربتك أثناء تصوير مسلسل «60 دقيقة» في لبنان؟

كانت تجربة صعبة؛ إذ عايشت أزمة اللبنانيين أثناء التصوير، حيث إنني توجهت إلى بيروت لإتمام المشاهد ومكثت هناك شهراً ونصف، وتعرضت خلالها للتعب بسبب الطقس الحار، فلبنان كانت تعيش أزمة حقيقية بسبب الكهرباء والمازوت والوقود وانقطاع المياه، قلبي معهم، وكنت أراهم يقفون بالثلاث ساعات في الطابور بانتظار دورهم لتعبئة البنزين، وفي النهاية لا يمكنهم سوى الحصول على 20 لتراً فقط، ولكن مع كل تلك الأمور لفت انتباهي أن الابتسامة لا تغادر وجوه اللبنانيين رغم محنتهم.

• كيف تتعامل شيرين رضا مع الهجوم الذي تتعرض له في بعض الأحيان؟

من لا يعجبه أعمالي لا يشاهدها، ومن لا يعجبه شكلي أو كلامي على مواقع التواصل الاجتماعي أطلب منه ألا يتابعني، فله كامل الحق أن يحبني أو لا يحبني، ولكن من يتجاوز في حقي لن أتركه وسأقوم بإهانته.

• ما هو الدور أو القرار الذي ندمت عليه؟

لا أندم على أي قرار اتخذته من قبل، سواء كان مرتبطاً بالعمل أو بحياتي العادية.

• بماذا نصحت ابنتك نور قبل خطبتها الأخيرة؟

نصائحي لنور غير مرتبطة بموقف معين أو خطوة ما، ولكنني أنصحها طوال الوقت، فنحن نتحدث معاً أكثر من مرة في اليوم، فكلامي معها لا ينقطع.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»