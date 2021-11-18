صلاح الشيخي يسافر إلى تونس بسبب وعكة صحية

الفنان الليبي صلاح الشيخي (أرشيفية: الإنترنت)

تعرَّض الفنان الكوميدي الليبي، صلاح الشيخي، إلى وعكة صحية، مما دعاه إلى السفر لتونس في الأيام القليلة الماضية من أجل الخضوع لعملية جراحية.

وقال الشيخي لـ«بوابة الوسط» إنه كان قد خضع لعملية جراحية في تونس العام 2017 في القلب، إلا أنه شعر بالتعب خلال الأيام الماضية، مما اضطره إلى السفر مرة أخرى من أجل إجراء بعض الفحوصات التي بيَّنت أنه يحتاج إلى استبدال إحدى الدعامات.

وطمّأن صلاح جمهوره ومحبيه أنه سيكون بخير بعد نجاح العملية.

للفنان صلاح الشيخي العديد من الأعمال الفنية، حيث تألق وذاع صيته في بداية الثمانينيات، فهو من مواليد 21 يوليو 1954.