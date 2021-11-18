دعوى على بالدوين في قضية فيلم «راست» تتهمه بـ«سلوك خطر»

أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)

أُقيمت دعوى في لوس أنجليس، الأربعاء، على الممثل أليك بالدوين الذي قتل عرضًا امرأة خلال تصوير فيلم، تتهمه بأنه «لعب الروليت الروسية» عندما استخدم سلاحًا من دون التزام قواعد السلامة المتبعة في صناعة السينما.

وباتت المسؤولة عن التنسيق خلال التصوير مامي ميتشل بذلك ثاني عضو في طاقم الفيلم يقيم دعوى على بالدوين والمنتجين الآخرين في قضية مقتل مديرة التصوير في فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر الفائت، بعيار ناري أطلقه بالدوين عرضًا من مسدس، وفق «فرانس برس».

وأكدت ميتشل التي تولت استدعاء النجدة فور وقوع الحادث أنها عانت «اضطرابات نفسية» وغيرها ناتجة من الأذى «الذي سببه عمدًا» مسؤولو الإنتاج.

واعتبرت وكيلة ميتشل المحامية غلوريا الريد في مؤتمر صحفي بلوس أنجليس أن «الأحداث التي أدت إلى إطلاق بالدوين النار من بندقية تحوي رصاصًا حيًا لم تكن ناجمة عن مجرد إهمال».

ورأت أن بالدوين «اختار لعب الروليت الروسية عندما استخدم سلاحًا من دون التحقق منه ومن دون أن تفعل ذلك بحضوره المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم».

ووصفت المحامية سلوك بالدوين ومنتجي «راست» بأنه «خَطِر».

واستهدفت الدعوى أيضًا مساعد المخرج ديفيد هالز الذي سلَّم السلاح إلى بالدوين، وأخبره بأنه غير مؤذٍ، والمشرفة على الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتييريز ريد.

وأكدت ريد مرارًا أنها لم تكن تعرف أن المسدس كان يحوي رصاصًا حقيقيًا.

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وكانت هذه الرصاصة الحقيقية موجودة في المسدس الذي استخدمه بالدوين فيما كان يتمرّن على مشهد في الفيلم. وتسببت الرصاصة بمقتل هالينا هاتشينز ثم استقرت في كتف المخرج جويل سوزا.

وشددت المحامية الريد على أن «بالدوين والمسؤولين (الآخرين) ذوي الخبرة كانوا يعرفون» أن مَن ينبغي أن يسلّم الممثل السلاح ليس مساعد المخرج بل المشرفة على الأسلحة خلال التصوير. ورأت أن بالدوين «كان يجب ألا يركن إلى كلام مساعد المخرج حول عدم ضرر السلاح».

وتنص لوائح السلامة المعمول بها في صناعة السينما في الولايات المتحدة على أن المشرف على الأسلحة في موقع التصوير يجب أن يُبيّن للممثل صراحة أن السلاح آمن ثم يسلمه إليه مباشرة. وشددت المحامية على أن «بالدوين كان على عِلم بأن القاعدة تنص على ذلك وأنها لم تُتَبَع، ولم يتحقق من السلاح بنفسه».

وكان كبير مسؤولي الإضاءة في الفيلم سيرج سفيتنوي الذي كان موجودًا لدى حصول الحادث، تقدم بدعوى بتهمة «الإهمال» في حق الممثل وشركة الإنتاج ومسؤولة الأسلحة.