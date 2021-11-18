دعوى على بالدوين في قضية فيلم «راست» تتهمه بـ«سلوك خطر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 01:30 مساء
أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)

أُقيمت دعوى في لوس أنجليس، الأربعاء، على الممثل أليك بالدوين الذي قتل عرضًا امرأة خلال تصوير فيلم، تتهمه بأنه «لعب الروليت الروسية» عندما استخدم سلاحًا من دون التزام قواعد السلامة المتبعة في صناعة السينما.

وباتت المسؤولة عن التنسيق خلال التصوير مامي ميتشل بذلك ثاني عضو في طاقم الفيلم يقيم دعوى على بالدوين والمنتجين الآخرين في قضية مقتل مديرة التصوير في فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر الفائت، بعيار ناري أطلقه بالدوين عرضًا من مسدس، وفق «فرانس برس».

وأكدت ميتشل التي تولت استدعاء النجدة فور وقوع الحادث أنها عانت «اضطرابات نفسية» وغيرها ناتجة من الأذى «الذي سببه عمدًا» مسؤولو الإنتاج.

واعتبرت وكيلة ميتشل المحامية غلوريا الريد في مؤتمر صحفي بلوس أنجليس أن «الأحداث التي أدت إلى إطلاق بالدوين النار من بندقية تحوي رصاصًا حيًا لم تكن ناجمة عن مجرد إهمال».

ورأت أن بالدوين «اختار لعب الروليت الروسية عندما استخدم سلاحًا من دون التحقق منه ومن دون أن تفعل ذلك بحضوره المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم».

ووصفت المحامية سلوك بالدوين ومنتجي «راست» بأنه «خَطِر».

واستهدفت الدعوى أيضًا مساعد المخرج ديفيد هالز الذي سلَّم السلاح إلى بالدوين، وأخبره بأنه غير مؤذٍ، والمشرفة على الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتييريز ريد.

وأكدت ريد مرارًا أنها لم تكن تعرف أن المسدس كان يحوي رصاصًا حقيقيًا.

- دعوى ضد بالدوين وفريق إنتاج فيلم «راست» بتهمة «الإهمال»

- بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة

وكانت هذه الرصاصة الحقيقية موجودة في المسدس الذي استخدمه بالدوين فيما كان يتمرّن على مشهد في الفيلم. وتسببت الرصاصة بمقتل هالينا هاتشينز ثم استقرت في كتف المخرج جويل سوزا.

وشددت المحامية الريد على أن «بالدوين والمسؤولين (الآخرين) ذوي الخبرة كانوا يعرفون» أن مَن ينبغي أن يسلّم الممثل السلاح ليس مساعد المخرج بل المشرفة على الأسلحة خلال التصوير. ورأت أن بالدوين «كان يجب ألا يركن إلى كلام مساعد المخرج حول عدم ضرر السلاح».

وتنص لوائح السلامة المعمول بها في صناعة السينما في الولايات المتحدة على أن المشرف على الأسلحة في موقع التصوير يجب أن يُبيّن للممثل صراحة أن السلاح آمن ثم يسلمه إليه مباشرة. وشددت المحامية على أن «بالدوين كان على عِلم بأن القاعدة تنص على ذلك وأنها لم تُتَبَع، ولم يتحقق من السلاح بنفسه».

وكان كبير مسؤولي الإضاءة في الفيلم سيرج سفيتنوي الذي كان موجودًا لدى حصول الحادث، تقدم بدعوى بتهمة «الإهمال» في حق الممثل وشركة الإنتاج ومسؤولة الأسلحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء