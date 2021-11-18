مقتل مغني الراب الأميركي يونغ دولف جراء تعرضه لإطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 12:00 مساء
مغني الراب الأميركي يونغ دولف خلال مهرجان «أستروورلد» في هيوستن، 9 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

قُتل مغني الراب الأميركي يونغ دولف، الأربعاء، جرَّاء تعرضه لإطلاق نار خلال وجوده داخل متجر لبيع الحلويات في ممفيس بولاية تينيسي، حسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت شرطة ممفيس في بيان بـأن عناصر من شرطة ممفيس هرعوا «في الساعة 12.24 من يوم 17 نوفمبر 2021 إلى المكان الذي حصل فيه إطلاق النار»، حيث «عُثر على رجل مصاب تم التأكد من وفاته في الموقع نفسه»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت السلطات إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحية هو أدولف روبرت ثورنتون جونيور»، المعروف باسمه الفني يونغ دولف.

وكان يونغ دولف (36 عامًا) الذي وُلد في شيكاغو ونشأ في ممفيس، دخل لتوه متجر «ماكيدا» للبسكويت جريًا على عادته، عندما ظهر شخص مسلح وأطلق النار عليه، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

وأكدت الشرطة أن لا معلومات لديها في الوقت الراهن عن المشتبه به.

وحقق مغني الراب شهرته من خلال عدد من الأغنيات، أبرزها «ميجور»، وبفضل ألبومه «ريتش سلايف» الذي صدر العام 2020 واحتل سريعًا صدارة تصنيف «بيلبورد 200» الموسيقي.

وسبق للفنان أن نجا من حادثتي إطلاق نار العام 2017، إحداهما في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا ، حيث تعرضت سيارته لمئة رصاصة بحسب وسائل الإعلام الأميركية، والآخر في لوس أنجليس حيث أصيب بثلاث رصاصات.

وقدم عدد من المشاهير في عالم الراب تعازيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم مغني الراب الأميركي غوتشي.

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