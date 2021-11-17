«هكذا أراك».. الجديدي توقع ديوانها الأول

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 04:31 مساء
الصحفية فتحية الجديدي (بوابة الوسط)

 صدر عن دار إمكان للطباعة والنشر ديوان «هكذا أراك» للصحفية والكاتبة فتحية الجديدي، واحتضنت الدار التي يرأس مجلس إدارتها الشاعر محمد المزوغي بالمناسبة حفل توقيع، ضم بعض أصدقاء الشاعرة من الكُتَّاب والشعراء والصحفيين.

وفي رؤيتها النصية ترصد الشاعرة عبر قصائدها مفازات النداء الخفي بين «الحب واللا حب» وهي في سجال دائم مع الأحلام والأمكنة والذكريات، التي تجعل للسؤال الجواني الدفين وقع طزاجة أنية ممهور بروح الوجع كما في نص مغادرة «أقفلت قصتك القديمة /غادرت /تنهد منديلي المبلل».

وهي تستنطق خلال مسيرة 32 نصًا من الديوان أسفار الأيام واللحظات وخرائط مساراتها في حكايا الحضور والغياب عبر نصوص «استدارة، استنطاق، امرأة، لحظات...».

الجديدي دخلت عالم الصحافة في العام 1997 ومارست الكتابة في الشأن الاجتماعي والثقافي، وتشغل حاليًا مدير تحرير صحيفة «الصباح» اليومية بالهيئة العامة للصحافة.

من اليمين، الروائي إبراهيم الإمام والكاتب على الجواشي (بوابة الوسط)
الشاعر محمد المزوغي يقوم بتقطيع كعكة الاحتفال (بوابة الوسط)
الباحث مراد الهوني (يسار) يليه الشاعر مهند شريفة (بوابة الوسط)
الكاتبة فتحية الجديدي توقع ديوانها الأول الصادر عن دار «إمكان» (بوابة الوسط)
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