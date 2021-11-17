دراسة تاريخية: مغاربة وشوام في نقابة أشراف مصر بالعصر العثماني.. ونقيب الإسكندرية كان «أوروبيا»

كتاب «السادة الأشراف في مصر » (بوابة الوسط)

في كتابه الصادر حديثاً تحت عنوان «السادة الأشراف في مصر منذ أوائل القرن السادس عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر»، يذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة كفر الشيخ المصرية، الدكتور سليمان محمد حسين، أن نقابة أشراف مصر «لم تفرق بين الأشراف الواردين من ولايات بعيدة في العصر العثماني، وبين الأشراف الذين وفدوا على مصر منذ زمن بعيد قبل هذا العصر».

ويوضح أن «دور نقابة الأشراف المصرية في العصر العثماني لم يقتصر على توثيق نسل آل البيت النبوي الموجودين في مصر منذ زمن بعيد؛ بل كانت تضم أيضًا الأشراف القادمين إلى مصر من الولايات الأخرى، مثل الأشراف الشوام والمغاربة والأتراك (الأروام) وأشراف آخرين من بلاد متفرقة».

بل ويشير إلى أن «بعض الأشراف الواردين على مصر تولوا وظائف مهمة في نقابة الأشراف شأنهم في ذلك شان أشراف مصر»، ويضرب مثالًا بأن «أحد الأشراف من البوسنة (في شرق أوروبا) عاش في الإسكندرية فترة طويلة، وتولى نقابة الأشراف بها، وأن شريفًا آخر من مراكش تولى نقابة الأشراف بدمياط».

أصل التسمية

اشتقت كلمة الشريف من الشرف والرفعة والسمو، وكانت تطلق على كل شخص ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشكل خاص على أحفاد الحسن والحسين، وعلى أفراد البيتين الوفائي والبكري في مصر.

وحسب الدراسة، فإن «نقابة الأشراف المصرية نشأت كنقابة فرعية للنقابة الرئيسية في بغداد، التي تأسست في القرن الثالث الهجري - التاسع الميلادي بعد أن تكاثر الأشراف لدرجة جعلت من السهل على أي إنسان ادعاء النسب الشريف. وفي عهد أحمد بن طولون استقلت النقابة المصرية عن الرئيسية في بغداد ».

واعتمدت هذه الدراسة التاريخية على الوثائق غير المنشورة والمتمثلة في سجلات المحاكم الشرعية المحفوظة في مصر، وأرشيف الشهر العقارى بالإسكندرية وسجلات الشهر العقاري بدمنهور، وسجلات محاكم الأقاليم المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة وعدد كبير من المخطوطات والمصادر المطبوعة والمراجع العربية والأجنبية.

الحقبة العثمانية

يتناول الكتاب الذي يقع في ستة فصول موقف الأشراف في مصر عقب الفتح العثماني، ونظرة العثمانيين إليهم، والسياسة التي انتهجوها معهم. ونشأة النقابة والدور الذي لعبته في حفظ أنساب الأشراف وصرف مرتباتهم والدفاع عن حقوقهم والفصل في المنازعات التي تنشب بينهم، إضافة الى طريقة تعيين نقيب الأشراف ومساعديه والموارد المخصصة له، وعلاقته بنقباء الأشراف في الأقاليم، وبعض والوظائف الإدارية مثل الكتخدا الأشراف، والباش جاويش، والجاويشية، والكاتب، والتراجمة، والسجانون والحراس.

ويقول د.سليمان حسين «كان السلطان العثماني هو صاحب السلطة العليا في تعين النقيب؛ إذ كان واحدًا من أبرز الأشراف الموجودين في اسطنبول، وخاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وربما كان لنقيب الأشراف في اسطنبول دور استشاري على أقل، في اختيار نقيب أشراف مصر بما له من دراية ومعرفة جيده بالأسر البارزة من أشراف في تركيا نفسها، وفي كل الولايات التابعة لها».

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لكنه يضيف «منذ بداية القرن الثامن عشر لم يعد من الضروري أن يأتي نقيب الأشراف من اسطنبول؛ وإنما أصبح يتولى المنصب من مصر أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والعفة والتدين؛ إذ تشير سجلات المحاكم الشرعية إلى أسماء بعض الأسر المشهورة من الأشراف التي تولى أفرادها نقابة الأشراف في مصر، مثل أسر برهان التي كانت تسكن القاهرة، وتولى منها أربعة نقباء في فترات مختلفة إثر تناوب أفراد البيت الوفائي والبيت البكري منصب النقيب في مصر حتى تولاها في نهاية العصر العثماني السيد عمر مكرم مما يثبت أن نقابة الأشراف في مصر أصبح يتولاها أي شخص من الأشراف المقيمين في القاهرة أوفي الأقاليم المصرية».

النواحي السياسية والإدارية والعسكرية

يسلط د. سليمان حسين الضوء على دور السادة الأشراف في النواحي السياسية والإدارية والعسكرية من خلال علاقة نقيب الأشراف بالباشا من جهة، والأمراء المماليك من جهة أخری. ودورهم في الجهاز المالي والإداري من خلال شغلهم عددًا من الوظائف في الديوان العالي وديوان الروزنامة، والقضاء، وعلاقتهم بالأوجاقات العسكرية وموكب الحج.

كما تركز الدراسة على العديد من المجالات الاقتصادية التي عمل فيها الأشراف، ومنها الزراعة والتزام الأراضي الزراعية والالتزام الحضري والتجارة الداخلية والخارجية وعديد من الحرف والمهن، وإدارة العديد منهم للأوقاف الأهلية والخيرية. كذلك دورهم في الحياة الدينية والعلمية، ويتضح ذلك من اهتمامهم ببناء وترميم الأماكن الدينية والعمل فيها، وكذلك دورهم في التصوف من خلال علاقاتهم بأرباب الطرق الصوفية، هذا إلى جانب اهتمامهم بالنواحي العلمية الذي تمثلت في حرص العديد منهم على الالتحاق بالأزهر الشريف. ويوضح أماكن تركزهم، ونظرة العثمانيين لهم، وأهم عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم وعلاقاتهم فيما بينهم وبفئات المجتمع الأخرى.