«القاهرة السينمائي» يعلن تفاصيل أسبوع النقاد الدولي

الناقد أسامة عبدالفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تفاصيل الأفلام المشاركة ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال الناقد أسامة عبدالفتاح، مدير أسبوع النقاد الدولي، إن المسابقة تشارك فيها 7 أفلام، تمثل دولاً عديدة من حيث الإنتاج، هذا بخلاف أن هذه الدول هي من أربع قارات مختلفة، وذلك لتحقيق التنوع الذي يحرص عليه المهرجان سنوياً. وأوضح أسامة أن هذه الأفلام المشاركة ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، تعرض جميعها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم يسبق عرضها سوى في الأقسام الرسمية لعدة مهرجانات كبرى، والتي منحت بدورها بعض هذه الأفلام جوائز مهمة.

قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة أسبوع النقاد الدولي تضم، «أمبارو» (كولومبيا، السويد، ألمانيا) إخراج: سيمون ميسا سوتو. تسابق الأم «أمبارو» الزمن وحدها لتحرير نجلها المراهق، عندما تعرف أن الجيش الكولومبي جنده بالقوة وعلى وشك إرساله لأخطر جبهات الحرب الأهلية، وتتحول عملية الإنقاذ إلى صراع من أجل بقاء أسرتها.

«قلب الغابة المظلم» (بلجيكا، فرنسا) إخراج سيرج ميرزابيكيانتز. يعيش «نيكولاي» (16 عاماً)، بين مؤسسة الرعاية الاجتماعية وبيوت الأسر البديلة مطارداً بذكريات طفولته كلقيط، وعندما يقابل «كاميل» (15 عاماً)، يقنعها بالهرب معه إلى الغابة لتكوين الأسرة التي يحلم بها.

«المدني» (المكسيك، بلجيكا، رومانيا) إخراج تيودورا ميهاي. تدور الأحداث في شمال المكسيك، حيث يتم اختطاف فتاة مراهقة، ويطلب الخاطفون فدية كبيرة من أهلها. ورغم سداد الفدية، يتراجع الخاطفون عن إعادتها، وترفض السلطات المساعدة، فتأخذ أمها على عاتقها مهمة العثور عليها.

«الغريب» (سورية، فلسطين، ألمانيا) إخراج أمير فخر الدين. تدور أحداث الفيلم في الجولان المحتلة، حيث يعيش «عدنان»، الطبيب السابق، محاطاً بالأزمات مع والده، الذي يقرر حرمانه من الميراث، وأهل زوجته، بعد أن تحول إلى سكير، وتتطور الأمور بعد أن يقابل جندياً من جرحى الحرب في بلاده.

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«جذور برية» (المجر، سلوفاكيا) إخراج: هايني كيس. فتاة في الثانية عشرة من عمرها، تتمرد على حياتها مع جدتها وتبحث عن والدها حتى تعثر عليه خارجاً لتوه من السجن ويعمل حارساً «عنيفاً» في ملهى ليلي.. فهل تنجح علاقتهما رغم كل المصاعب؟

«قمر أزرق» (رومانيا) إخراج ألينا جريجوري. أحداث الفيلم تتناول دراما أسرية قوية، تمكنت من الفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان سان سباستيان السينمائي في سبتمبر الماضي، من خلال الغوص في مشاعر «إيرينا»، الفتاة التي تحلم بإتمام دراستها العليا في عاصمة بلادها بوخارست لكنها تصطدم بأسرتها العنيفة المتسلطة التي تريدها أن تلتحق بأبيها في لندن. وتجد «إيرينا»، في علاقة جنسية غامضة مع أحد الفنانين، الحافز لكي تواجه عنف أسرتها.

«فيرا تحلم بالبحر» (كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا) إخراج كالترينا كراسنيكي. الفيلم يدور عن الإنسان العادي، ذي الأحلام البسيطة، عندما يصطدم بواقع مادي قاس لا يعرف العواطف، وعن المرأة التي تبحث عن أبسط حقوقها لكنها تضطر لمواجهة مجتمع ذكوري متسلط لكي تحصل عليها، حيث تكتشف «فيرا»، مترجمة لغة الإشارة، بعد انتحار زوجها، أنه قام برهن بيتهما في لعبة قمار، وأن حادث انتحاره مرتبط بفضيحة يتورط فيها عدد من «الكبار».