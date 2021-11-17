دعوى تشهير ضد «نتفليكس» في السويد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 11:00 صباحا
شعار «نتفليكس» (أ ف ب)

تواجه منصة «نتفليكس» العملاقة في مجال البث التدفقي دعوى تشهير في السويد على خلفية مسلسلها المتمحور حول المشتبه به الرئيسي في اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه سنة 1986، حسب ما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وحدّد القضاء السويدي رسميا العام الماضي ستيغ إينغستروم الذي كان يعمل مستشارا في مقر شركة تأمين «سكانديا» المجاورة لموقع الجريمة، مذنبا مفترضا في القضية بعد تحقيق استمر 35 عاما من دون كشف ملابسات أشهر جريمة في تاريخ السويد، وفق «فرانس برس».

هذا العامل في مجال الإعلانات الملقب أيضا «رجل سكانديا» والمناوئ سياسيا لأولوف بالمه، تُوفي العام 2000 دون أن يثير أي شكوك جدية لدى المحققين.

وأكدت الدعوى التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها من جانب الهيئة القضائية المكلفة الملف أن ما أوردته «نتفليكس» في مسلسها «ذي أنلايكلي موردرر» (القاتل المريب بالنسخة العربية)، يشكل «حالة تشهير واضحة وضوح الشمس».

ويأخذ المدعي الذي بقيت هويته طي الكتمان، على «نتفليكس» خصوصا إدخالها في السيناريو عناصر «لا أساس لها البتة في الوقائع المعروفة»، ولم ترد في كتاب التحقيق الذي نشره الصحفي توماس بيترسون وشكّل مصدرا استلهم منه صنّاع المسلسل.

اُغتيل أولوف بالمه، أحد رموز الاشتراكيين الديمقراطيين والمدافع الشرس عن بلدان العالم الثالث، بالرصاص في وسط ستوكهولم العام 1986 لدى عودته من السينما مع زوجته من دون أي حراسة.

وأطلق القاتل النار على ظهره قبل الفرار من المكان وترك رئيس الوزراء ينازع على الرصيف.

وقدم إينغستروم نفسه بصفته شاهدا منذ بداية التحقيق.

ويظهره مسلسل «نتفليكس» وهو يطلق النار على بالمه، كما يعرض محاولات منه للتملص من الجريمة من خلال تصوير نفسه أمام المحققين ووسائل الإعلام كشاهد كان خارجا في وقت متأخر من عمله.

ويذكّر نص في نهاية كل حلقة بأن المسلسل خيالي مستوحى من كتاب بيترسون وبأنه لم يثبت بعد أن إينغستروم هو قاتل بالمه.

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