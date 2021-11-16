مجموعة ماكلو الفنية في طريقها إلى تحقيق رقم قياسي بالمزادات

منحوتة «الأنف» لجاكوميتي كما بدت بمقر دار «سوذبيز» في نيويورك، 5 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

حصدت مجموعة عائلة ماكلو لأعمال الفن الحديث والمعاصر ما مجموعه 676 مليون دولار في مزاد تاريخي لدار «سوذبيز» أُقيم، مساء الإثنين، أتاح طلاق الزوجين الثريين المتحدرين من نيويورك طرحها خلاله.

وبيعت خلال أكثر من ساعتين كل القطع الخمس والثلاثين التي تشكّل جزءًا من المجموعة الكاملة، وبينها أعمال لجاكوميتي ووارهول وروثكو وبيكاسو، وفق «فرانس برس».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لبيع هذه القطع 676 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ حقَّقته «سوذبيز» حتى الآن في تاريخ مزاداتها بأمسية واحدة. وسيطرح القسم المتبقي من المجموعة الكاملة في ربيع سنة 2022، مما قد يجعل حصيلتها الإجمالية تتجاوز الرقم القياسي الذي حققته مجموعة بيغي وديفيد روكفلر في مزاد لدار «كريستيز» العام 2018 والذي بلغ 835 مليون دولار.

وفي مؤشر إلى شهية الشراء، تجاوز الثمن الذي دُفع لأربع قطع 50 مليون دولار، وهو ما قابله بالتصفيق الجمهور العائد حضوريًا في الطبقة السابعة من مقر «سوذبيز» في نيويورك بعد طغيان المزادات الافتراضية خلال مرحلة جائحة «كوفيد-19».

وقالت الخبيرة والمستشارة الفنية إيريكا سامويلز التي كانت حاضرة إنه «تكريم رائع من السوق لمجموعة تم تكوينها بكثير من الذوق».

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ورغم إتاحة المشاركة في المزاد حضوريًا، كان لافتًا أن أبرز القطع اشتراها مزايدون من آسيا عبر الهاتف، كلوحة «الرقم 7» لمارك روثكو (1903-1970) التي حصدت الثمن الأعلى (82.4 مليون دولار) ومنحوتة «الأنف» البرونزية لألبرتو جاكوميتي (1901-1966) التي بيعت في مقابل 78.3 مليون دولار.

وحطمت لوحة سوداء لجاكسون بولوك بعنوان «الرقم 17، 1951» بيعت لقاء 61.1 مليون دولار الرقم القياسي في المزادات للفنان الأميركي الذي تُوفي العام 1956، بينما بيع لقاء 58.8 مليون دولار عمل ضخم للرسام التجريدي ساي تومبلي يمثل دوامات باللون الأحمر.

طلاق عاصف

وكانت الأنظار في مزاد نيويورك تتجه أيضًا إلى عملين لسيد البوب-آرت أندي وارهول، إذ بيعت لوحته الشهيرة «ناين مارلينز» (1962)، وهي عبارة عن مجموعة وجوه للنجمة الأميركية مارلين مونرو بالأسود والأبيض، في مقابل 47.3 مليون دولار، في حين بيعت «16 جاكيز» لقاء 33.8 مليون دولار. وبذلك، تجاوزت هذه اللوحة التي تمثل 16 وجها لجاكي كينيدي على خلفية زرقاء التقديرات التي خمنتها بما بين 15 و20 مليون دولار.

وهذا المزاد هو نتيجة طلاق قطب العقارات في نيويورك هاري ماكلو وزوجته ليندا بورغ العام 2018. وكان رجل الأعمال جمع مع زوجته التي كانت المديرة الفخرية لمتحف «متروبوليتان» في نيويورك عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية بنيويورك ومنطقة ذي هامبتونز.

وبعد طلاق عاصف حظي بمتابعة إعلامية واسعة، علّق خلاله هاري ماكلو صورته وزوجته الجديدة باتريشا لانداو على أحد مبانيه في نيويورك العام 2019، فرض القضاء بيع المجموعة. وتضمنت المجموعة أعمالًا أخرى لبيكاسو وجيف كونز وجاسبر جونز وسيغمار بولكي.

وأعربت دارا «كريستيز» و«سوذبيز» عن تفاؤلهما بموسم مزادات الخريف، مؤكدتان أن المعروض عاد إلى المستوى الكفيل تلبية الطلب الذي بقي كبيرًا رغم الأزمة الصحية.

وتمكنت دار «كريستيز» الأسبوع الفائت، مثلا من بيع كامل مجموعة مملوكة للصناعي من تكساس إد كوكس الذي تُوفي العام 2020، تضم أعمالا لأهم الفنانين الانطباعيين، من بينها لوحة «شاب بالقرب من نافذته» النادرة للرسام غوستاف كايبوت التي بيعت في مقابل 53 مليون دولار محطمة الرقم القياسي للرسام الفرنسي.