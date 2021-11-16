«الست» أفضل فيلم قصير في «نيو أورلينز» السينمائي بأميركا

بوستر الفيلم السوداني «الست» (خاص لـ بوابة الوسط)

فاز الفيلم السوداني القصير «الست» للمخرجة سوزانا ميرغني، بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان «نيو أورلينز السينمائي الدولي» في دورته الثانية والثلاثين، التي اختُتمت فعالياتها، الأحد، لتزداد فرصه في الوصول للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار بعدما فاز بجوائز من 4 مهرجانات مؤهلة لجوائز الأكاديمية، ويرفع رصيده من الجوائز لـ26 جائزة، وسوف يُعاد عرض الأفلام الفائزة عبر موقع المهرجان حتى يوم 21 من الشهر الجاري من هنا.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها المقبل؟

يقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطًا الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.

ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل مخرجة من مهرجان «بيروت الدولي لسينما المرأة»، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان «زنجبار السينمائي الدولي»، وفي مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان «الفيلم العربي» في تورونتو.

وفي عرضه الدولي الأولي ضمن فعاليات مهرجان «كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة» بفرنسا فاز بالجائزة التي تقدمها قناة «كانال بلس سينما» الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان «أجيال السينمائي» بالدوحة.

فيلم «الست» من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج إيمان ميرغني، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب وحرم بشير.