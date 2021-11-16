البرازيل تعيد بناء المتحف الوطني

من انطلاق أعمال إعادة بناء المتحف الوطني في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 12 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

بدأت أعمال إعادة بناء المتحف الوطني في ريو دي جانيرو، الجمعة، الذي كان يضم واحدة من أكثر مجموعات التاريخ الطبيعي قيمة في أميركا اللاتينية، قبل أن يحترق في سبتمبر 2018.

وقال مدير المتحف، ألكسندر كيلنر، ومسؤولون في بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحفي، إن إعادة بناء القصر الإمبراطوري السابق الذي يعود إلى القرن التاسع عشر ويقع في شمال ريو سيبدأ بالواجهة والسقف الذي انهار خلال الحريق.

وأضاف كيلنر: «يمكننا اليوم أن نقدم على الخطوة الأولى لطي صفحة واحدة من أعظم المآسي العلمية والثقافية في بلدنا»، وفق «فرانس برس».

ويعتبر المتحف الوطني في ريو دي جانيرو أبرز متاحف التاريخ الطبيعي في أميركا اللاتينية. واشتهر خصوصًا بثراء مجموعاته من الحفريات. وكان الحريق الهائل أحدث صدمة في البرازيل وفي الأوساط العلمية في كل أنحاء العالم.

واندلعت شرارة الحريق من نظام التكييف، وما لبثت ألسنة النار أن انتشرت بسرعة بسبب نقص التجهيزات التي كان يمكن أن تحد من استعارها.

وتعرضت السلطات البرازيلية لانتقادات اتهمتها بالإهمال لعدم توفيرها الأموال المخصصة لصيانة المواقع الثقافية في البرازيل.

ومن المتوقع أن تُنجز أعمال الترميم سنة 2026، لكن افتتاح الجزء الخارجي للمتحف المحاط راهنًا بهياكل معدنية وسقف موقت سيقام في 7 سبتمبر 2022 في مناسبة الذكرى المئوية الثانية لإعلان استقلال البرازيل.

وأتى الحريق على نحو 85 من قطع المتحف، البالغ عددها 20 مليونًا، وسيولي المتحف اهتمامًا خاصًّا بترميم القطع التي أمكن إنقاذها من تحت الأنقاض. وتوقع كيلنر التمكن من استعادة «ما بين 20 ألفًا و50 ألف قطعة».

ونجح علماء الأحافير والآثار بعد الحريق من إنقاذ القطع المدفونة تحت الأنقاض وأبرزها لوزيا، أقدم متحجرة بشرية في البرازيل، البالغ عمرها 12 ألف عام.

ويعرض مجددًا النيزك بنديغو البالغ وزنه خمسة أطنان من الحديد والنيكل والذي نجا من النيران، وكذلك الهيكل العظمي لديناصور عاشب يبلغ طوله 13 مترًا يعود إلى 80 مليون سنة، اكتُشف في ولاية ميناس جيرايس.