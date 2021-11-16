السعودية فاطمة البنوي تسجل حضورا قويا في مصر

الممثلة السعودية فاطمة البنوي (خاص لـ بوابة الوسط)

استطاعت الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية، فاطمة البنوي، في وقت قصير أن تسجل حضورًا قويًّا في مصر، وتمثل حضورها في عديد الأنشطة الفنية، أحدثها اختيارها كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته الـ43 التي ستقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، وكذلك مشاركتها كمخرجة في فيلم «بلوغ» المقرر له افتتاح مسابقة «آفاق السينما العربية» بالمهرجان، وسبقها دورها الملفت في مسلسل الإثارة والتشويق «60 دقيقة».

وتعد هذه المشاركة الثانية لها في «القاهرة السينمائي»، إذ شاركت لأول مرة في دورته الـ38 كممثلة من خلال فيلم «بركة يقابل بركة» للمخرج محمود صباغ، الذي نافس في مسابقة «آفاق السينما العربية»، كما شارك في عديد المهرجانات الدولية الأخرى، من بينها مهرجانا «برلين» و«تورنتو»، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة «أوسكار- أفضل فيلم بلغة أجنبية».

وفي أحدث أدوارها في مسلسل الإثارة والتشويق «60 دقيقة»، لفتت البنوي إليها الأنظار كوجه جديد على الدراما المصرية بعد إتقانها دور المضطربة نفسيًّا التي يقودها مرضها إلى الإقدام على الانتحار، وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة في مصر مع بداية عرضه على منصة «شاهد»، وتشارك في بطولته أمام ياسمين رئيس، شيرين رضا، محمود نصر وسوسن بدر، ومن إخراج مريم أحمدي، وتأليف محمد هشام عبية.

وقبلها، شاركت البنوي في بطولة مسلسلي «ما وراء الطبيعة» على نتفليكس، و«الشك» على منصة «شاهد»، الذي شاركت أيضًا في تأليفه وإخراجه.

ومن الأعمال التي انتهت البنوي من تصويرها أخيرًا، فيلم «طريق 10»، من إنتاج «إم بي سي ستوديوز» و«إيمدج ناشيون»، وفيلم «الأبطال»، من إنتاج «أفلام المها» بالتعاون مع «lola Arabia».