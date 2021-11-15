الفرنسي «بوتيت ناتور» يفوز بجائزة مهرجان «سالونيكي» اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 12:30 مساء
ملصق لمهرجان «سالونيكي السينمائي الدولي بدورته الثانية والستين، 11 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

فاز فيلم «بوتيت ناتور» للمخرج الفرنسي سامويل تايس، الأحد، بجائزة «الإسكندر الذهبي»، أبرز مكافآت مهرجان «سالونيكي السينمائي الدولي» في اليونان بدورته الثانية والستين، فيما نال بطل العمل أليونا رينير جائزة أفضل ممثل.

ومُنحت الجائزة البالغة قيمتها 10 آلاف يورو إلى هذا الفيلم الذي يروي قصة الفتى جوني الحساس ذي السنوات العشر والمتمايز عن عائلته المقيمة بحي شعبي في شرق فرنسا، وفق «فرانس برس».

كذلك منح المهرجان الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم، أو «الإسكندر الفضي»، إلى المخرجة السويدية - الكوستاريكية، ناتالي ألفاريز ميسين عن فيلمها الطويل «كلارا سولا».

وبعد حوالي عامين على بدء جائحة «كوفيد-19» التي أطاحت بالكثير من المواعيد السينمائية السنوية أو أرغمت منظميها على إقامتها بنسق افتراضي، نُظم مهرجان «سالونيكي السينمائي» هذا العام بنسق هجين يجمع بين الجانبين الحضوري والافتراضي.

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