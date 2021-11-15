العثور على مقبرة جماعية من حقبة «ما قبل كولومبوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 11:20 صباحا
مشاركون في أعمال تنقيب أثرية في 11 نوفمبر 2021 في قلعة تشان تشان العائدة إلى ثقافة تشيمو التي ازدهرت بين القرنين العاشر والخامس عشر على سواحل البيرو الشمالية (أ ف ب)

عثر في قلعة «تشان تشان» على مقبرة جماعية قديمة تحوي نحو 25 هيكلًا عظميًّا، من حقبة «ما قبل كولومبوس»، لا تزال بحالتها شبه الأصلية، وتعود خصوصًا إلى نساء وأطفال.

وقال عالم الآثار خورخي مينيسيس، الخميس، إن أعمال التنقيب الأثري، في شمال البيرو، أفضت أيضًا إلى العثور على عشرات الخزفيات والقطع، بينها إبر كانت تستخدم في حياكة الملابس.

واكتُشف المدفن قبل نحو ثلاثة أسابيع في تشان تشان على بعد نحو 500 كيلومتر شمال العاصمة ليما، حسب «فرانس برس».

وكانت تشان تشان، ويعني اسمها «الشمس الساطعة» بلغة ثقافة تشيمو، قلعة من زمن هذه الثقافة التي ازدهرت بين العامين 900 و1450 على سواحل البيرو المالية قبل السقوط في يد حضارة «الإنكا».

وبنيت القلعة على مساحة تقرب من عشرين كيلومترًا مربعًا لتغطي ما يصل إلى 30 ألف مواطن في أوجها، وكانت تضم عشرة قصور محصنة.

وأدرجتها منظمة الـ«يونيسكو» على قائمتها للتراث العالمي سنة 1986، لكنها مدرجة أيضًا على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وكثيرًا ما تشهد البيرو اكتشاف آثار وقطع من حقبة «ما قبل كولومبوس». وفي الشهر الماضي، عثر عمال كانوا يعملون على إمدادات للغاز في أحد شوارع ليما، على بقايا قبر يضم عبوات جنائزية من الخزف تعود إلى ألفي عام.

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